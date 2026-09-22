Trend Galeri Trend Yaşam Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

Edirne'de meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bulgaristan uyruklu 2 kadın şüpheli esnafın korkulu rüyası oldu. Hırsızların önce kuyumcu dükkanından altın ile gözlükçüden de gözlük çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldıkların ürünlerin toplam değeri dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.09.2026 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 12:58