Trend Galeri Trend Yaşam Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

Edirne'de meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bulgaristan uyruklu 2 kadın şüpheli esnafın korkulu rüyası oldu. Hırsızların önce kuyumcu dükkanından altın ile gözlükçüden de gözlük çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldıkların ürünlerin toplam değeri dudak uçuklattı. İşte detaylar...

DHA
Giriş Tarihi: 22.09.2026 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.09.2026 12:58
Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

Kentte 16 Eylül'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ndeki kuyumcudan altın ve gözlükçüden de gözlük hırsızlığı yapıldı. Önce kuyumcuya müşteri gibi giden 2 kadın, altın alma bahanesiyle ürünlere baktı.

Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

HIRSIZLAR ÖNCE KUYUMCUYA SONRA GÖZLÜKÇÜYE GİRDİ

Kadınlardan biri kuyumcuyla döviz kurları üzerinden pazarlık yaparken, diğeri vitrindeki altınları aldı. Dükkandan çıkan kadınlar, daha sonra aynı caddedeki gözlükçüye gidip, vitrindeki gözlüğü çaldı.

Kuyumcudan altın, gözlükçüden gözlük çaldılar! Bulgaristanlı kadın hırsızlar kamerada

Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

İki olay da iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kuyumcu dükkanından çalınan altınların değeri 300 bin, gözlüğün ise 25 bin lira olduğu belirtildi.

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Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

İş yeri sahiplerinin başvurusu üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerinin de incelendiği çalışmada şüphelilerin Bulgaristan uyruklu R.N.N. (27) ve N.N.I. (32) adlı kadınlar olduğu belirlendi.

Yer Edirne! Bulgaristan’dan gelip esnafın kabusu oldular! Kadın hırsızlar ne buldularsa toplayıp buhar oldu: O anlar kamerada!

ÜLKELERİNE DÖNMÜŞLER

Şüphelilerin hırsızlıkların ardından Bulgaristan'a döndüğü belirlendi. Polis, olaylarla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EDİRNE #BULGARİSTAN #HIRSIZLIK