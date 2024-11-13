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Yer İstanbul Esenyurt: Park yeri tartışmasında boynuna tornavida saplandı!

İstanbul Esenyurt'ta İhsan Ö. İle Cafer E. İsimli şahıs arasındaki park yeri tartışması kanlı bitti. Öfkeden gözü dönen Cafer E. elinde bulunan tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna sapladı. İşte haberin detayları…

İHA
Giriş Tarihi: 13.11.2024 10:10 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:49
Yer İstanbul Esenyurt: Park yeri tartışmasında boynuna tornavida saplandı!

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi.

Yer İstanbul Esenyurt: Park yeri tartışmasında boynuna tornavida saplandı!

İddiaya göre, sokak üzerinde İhsan Ö. ile Cafer E. isimli iki kişi arasında park yeri tartışması çıktı.

Yer İstanbul Esenyurt: Park yeri tartışmasında boynuna tornavida saplandı!

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken öfkeden gözü dönen Cafer E., eline aldığı tornavidayı İhsan Ö.'nün boynuna sapladı. Yaralanan İhsan Ö. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yer İstanbul Esenyurt: Park yeri tartışmasında boynuna tornavida saplandı!

Kavga sırasında gözünden yaralanan Cafer E. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Cafer E., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Park yeri kavgası esnasında boynuna tornavida saplandı | Video

Yer İstanbul Esenyurt: Park yeri tartışmasında boynuna tornavida saplandı!

Boynuna tornavida saplanan İhsan Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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