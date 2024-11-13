Park yeri kavgası esnasında boynuna tornavida saplandı | Video
İstanbul Esenyurt’ta iki adam arasında park yeri kavgasın da şahıslardan biri diğerinin boynuna tornavida sapladı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, yaralanan adamın ise tedavisi devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:24
01:03
Park yeri kavgası esnasında boynuna tornavida saplandı | Video 13.11.2024 | 10:25
00:44
Beyoğlu’nda Kazakistan uyruklu kadına kapkaç | Video 13.11.2024 | 10:25
02:52
Gaziantep'teki koca dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2024 | 10:18
00:39
Beyoğlu'nda sopalı park yeri kavgası kamerada | Video 13.11.2024 | 09:59
00:49
01:13
08:27
Estetik ameliyat, genç kadının hayatını kabusa çevirdi | Video 13.11.2024 | 09:37
01:45
Yoldan çıkan otomobil çiçekçi dükkanına böyle girdi | Video 13.11.2024 | 09:36
05:41
00:27
Şişli’deki Bomonti Tüneli’nde İETT Otobüsünde yangın 13.11.2024 | 09:28
01:20
Dolmabahçe Tüneli'nde İETT otobüsü yandı | Video 13.11.2024 | 08:40
02:38
17:37
10:54
02:59
02:40
Sahildeki kum zambaklarını iş makineleriyle yok ettiler | Video 12.11.2024 | 12:39
00:25
Şehir magandaları kamerada: Tüfekle havaya ateş açanlar yakalandı | Video 12.11.2024 | 12:38
00:27
Bina yöneticisi kadını tek yumrukla böyle yere serdi | Video 12.11.2024 | 12:38
01:20
Kirpiyi kızarmış tavukla besledi | Video 12.11.2024 | 12:38