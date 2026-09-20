Trend Galeri Trend Yaşam Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

İstanbul'da meydana gelen olayda Seda Nur Atılkan'a (30), eşi adeta dehşeti yaşattı. Saatlerce öldüresiye dövüp, bıçakla tehdit ettiği öne sürülen cani eş için istenen ceza belli oldu. İddianamede; Uğur Atılkan'ın yaptığı işkence satır satır yer aldı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 11:00
Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

İstanbul'da yaşayan 2 çocuk annesi Seda Nur Atılkan, 21 Ağustos'ta iddiaya göre eşi Uğur Atılkan tarafından saatlerce darbedildi. Şüphelinin kendisini kısa süreliğine bırakmasının ardından evden kaçan Atılkan, komşularına sığındı. İhbarla adrese giden polis ekipleri Uğur Atılkan'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 22 Ağustos'ta tutuklandı.

Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

TALİHSİZ KADIN KAÇTI CANİ EŞ KOVALADI

Öte yandan olayın ardından Seda Nur Atılkan'ın canını kurtarmak için evden kaçtığı ve şüphelinin otomobille peşinden gittiği anlar ise çevredeki bir güvenlik kameralarına yansıdı.

Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

"BU GECE BURADA KATLİAM YAPACAĞIM ŞEHADET GETİR"

Olayın ardından başlatılan soruşturma, 6 günde tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Uğur Atılkan'ın olay günü bir anda Seda Nur Atılkan'a saldırdığı, bacağına tekme attığı, boğazından tutarak yere doğru fırlattığı belirtildi. Ardından Seda Nur'un saçından tutarak başını yere vurduğu, kolundan ısırdığı ve yüzüne defalarca yumruk attığı da iddianamede yer buldu.

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Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

Uğur Atılkan'ın şarj kablosu ve kemerle Seda Nur'un boğazını sıktığı, tokat attığı, sonrasında bıçağı boğazına dayayıp, "Şehadet getir. Bu gece buradan kimsenin kurtuluşu yok. Bu gece burada katliam yapacağım" dediği de yine iddianamede yer aldı.

Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

BABASI İLE TEHDİT ETMİŞ

Uğur Atılkan'ın, Seda Nur'u babasını öldürmekle tehdit ettiği de vurgulandı. İddianamede; Uğur Atılkan'ın bir arbede olduğunu kabul ettiği ancak bilerek ve isteyerek vurmadığını söylediğine yer verildi.

Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

CANİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Uğur Atılkan'ın üzerine atılı suçlamayı reddetmesine rağmen Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kati doktor raporuna göre Seda Nur'un, 'basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde hafif nitelikte olmayan şekilde' yaralandığının altı çizilirken; Uğur Atılkan'ın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğuna vurgu yapıldı.

Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

Beyanlar ve toplanan deliller ışığında Uğur Atılkan hakkında 'Silahla eşi kasten yaralama suçundan 4 yıl 6, tehdit suçundan ise 7 yıl toplam 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteminde bulunuldu.

Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Öte yandan Uğur Atılkan hakkında 'Hakaret' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği de iddianamede yer aldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL