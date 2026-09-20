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Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’
Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’
İstanbul'da meydana gelen olayda Seda Nur Atılkan'a (30), eşi adeta dehşeti yaşattı. Saatlerce öldüresiye dövüp, bıçakla tehdit ettiği öne sürülen cani eş için istenen ceza belli oldu. İddianamede; Uğur Atılkan'ın yaptığı işkence satır satır yer aldı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 20.09.2026 10:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 11:00