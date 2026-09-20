Yer İstanbul! Eşini öldüresiye darp edip şarj kablosuyla boğmaya çalıştı: ‘Katliam yapacağım şehadet getir’

BABASI İLE TEHDİT ETMİŞ

Uğur Atılkan'ın, Seda Nur'u babasını öldürmekle tehdit ettiği de vurgulandı. İddianamede; Uğur Atılkan'ın bir arbede olduğunu kabul ettiği ancak bilerek ve isteyerek vurmadığını söylediğine yer verildi.