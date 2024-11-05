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Yer Samsun: Cami imamı Mehmet Kuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Samsun Çarşamba'da cami imamı Mehmet Kuru'nun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile bariyer otomobilin ön kısmından girerek aracın bagaj kısmından çıktı. Mehmet Kuru hayatını kaybederken eşi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 21:51
Yer Samsun: Cami imamı Mehmet Kuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Feci kaza, ilçenin Beylerce Mahallesi Halispaşa mevkisi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi.

Yer Samsun: Cami imamı Mehmet Kuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan cami imam hatibi Mehmet Kuru idaresindeki 52 ADS 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Yer Samsun: Cami imamı Mehmet Kuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Çarpmanın etkisi ile bariyer otomobilin ön kısmından girerek aracın bagaj kısmından çıktı. Bölge sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yer Samsun: Cami imamı Mehmet Kuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü Mehmet Kuru'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan eşi Saliha Kuru ise hafif yaralandı.

Yer Samsun: Cami imamı Mehmet Kuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Köprübaşı Camisi'nde görevli imam hatip Mehmet Kuru'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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