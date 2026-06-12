Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı
Mavi derinliklerin en ürkütücü ve dipsiz noktaları resmen ilan edildi. Yeryüzünün en büyük su kütlelerinin altında yatan ve yerin tam 11 bin metre altına kadar inen devasa çukurların anatomisi netleşti. Güçlü akıntıların, buzlu suların ve sismik hareketlerin merkez üssü olan en derin 10 okyanus ve nokta; içerdikleri devasa havzalarla adeta başka bir gezegene ev sahipliği yapıyor. İşte hayrete düşüren o devasa derinlik haritası...
Giriş Tarihi: 12.06.2026 14:44