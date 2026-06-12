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Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

Mavi derinliklerin en ürkütücü ve dipsiz noktaları resmen ilan edildi. Yeryüzünün en büyük su kütlelerinin altında yatan ve yerin tam 11 bin metre altına kadar inen devasa çukurların anatomisi netleşti. Güçlü akıntıların, buzlu suların ve sismik hareketlerin merkez üssü olan en derin 10 okyanus ve nokta; içerdikleri devasa havzalarla adeta başka bir gezegene ev sahipliği yapıyor. İşte hayrete düşüren o devasa derinlik haritası...

Giriş Tarihi: 12.06.2026 14:44
Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

Gezegenin yüzde 70'inden fazlasını kaplayan devasa sular; derinliklerinde insanoğlunun henüz tam olarak keşfedemediği, devasa basınçların ve dünyaların hüküm sürdüğü gizemler barındırıyor. Uluslararası okyanus bilimi organizasyonlarının verileriyle güncellenen "Dünyanın En Derin 10 Okyanusu ve Noktası" listesi açıklandı. Tektonik plakaların çarpışmasıyla oluşan ve ucu bucağı görünmeyen dipsiz denizaltı çukurları, bilinen tüm ezberleri bozuyor.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

10. BERİNG DENİZİ

Alaska ve Rusya arasında buz gibi bir sınır oluşturan Bering Denizi; dondurucu soğuk suları, zengin deniz yaşamı ve listenin kapanışını yapan devasa Bowers yataklarıyla okyanus bilimcilerin en çok incelediği alanlardandır.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: BOWERS HAVZASI

Yaklaşık 4.097 Metre (13.442 Fit)

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Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

9. MERCAN DENİZİ

Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısında yer alan bu deniz, zengin biyolojik çeşitliliği ve dünyaca ünlü Büyük Bariyer Resifi'ne ev sahipliği yapmasının yanı sıra, kilometrelerce derine inen havzasıyla da bilinir.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: MERCAN DENİZİ HAVZASI

Yaklaşık 4.572 Metre (15.000 Fit)

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

8. GÜNEY ÇİN DENİZİ

Küresel ticaretin en hayati deniz yollarından biri olan Güney Çin Denizi, ticari öneminin yanı sıra oldukça karmaşık bir denizaltı jeolojisine ve devasa su altı havzalarına sahiptir.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: SUNDA KITA SAHANLIĞI HAVZASI

Yaklaşık 5.000 Metre (16.400 Fit)

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

7. ARKTİK OKYANUSU

Dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen Arktik Okyanusu, Grönland'ın kuzeyinde, donmuş buz yüzeyinin hemen altında hayal sınırlarını zorlayan devasa bir derinliğe ulaşmayı başarmaktadır.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: MOLLOY DEEP

Yaklaşık 5.550 Metre (18.210 Fit)

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

6. GÜNEY OKYANUSU

Antarktika kıtasını çepeçevre saran Güney Okyanusu'nun bu derinlikleri tamamen buzlu, ıssız ve karanlıktır. Bölgeye güçlü okyanus akıntıları ve dondurucu aşırı koşullar hakimdir.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: GÜNEY SANDVİÇ ÇUKURU

Yaklaşık 7.235 Metre (23.737 Fit)

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

5. HİNT OKYANUSU

Endonezya yakınlarında bulunan bu korkutucu derin hendek, Hint-Avustralya ve Avrasya levhaları arasındaki devasa jeolojik sınırı işaretleyen ve sismik hareketleri tetikleyen bir noktadır.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: JAVA ÇUKURU (SUNDA ÇUKURU)

Yaklaşık 7.450 Metre (24.440 Fit)

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

4. KARAYİP DENİZİ

Eşsiz sahilleriyle bilinen tropikal dünyanın altında bambaşka bir dev yatıyor. Karayip Denizi, Jamaika ve Cayman Adaları arasında gizlenen bu devasa çukur sayesinde dünyanın en derin tropikal denizi unvanına sahiptir.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: CAYMAN ÇUKURU

Yaklaşık 7.686 Metre (25.217 Fit)

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

3. ATLANTİK OKYANUSU

Atlantik Okyanusu'nun bu en tehlikeli ve derin bölgesi, devasa tektonik plakaların dik bir denizaltı çukurunda buluştuğu, Porto Riko'nun hemen kuzeyinde yer alan gizemli bir fay hattıdır.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: PORTO RİKO ÇUKURU (MİLWAUKEE ÇUKURU)

Yaklaşık 8.376 Metre (27.480 Fit)

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

2. FİLİPİN DENİZİ

Aşırı derinliği ve durmak bilmeyen sismik aktivitesiyle bilinen bu devasa çukur, yeryüzünün en derin noktası unvanını almak için adeta Mariana Çukuru ile yarışmaktadır. Listede okyanusları bile geride bırakarak ikinci sıraya yerleşen en ekstrem denizdir.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: FİLİPİN ÇUKURU

Yaklaşık 10.540 Metre (34.580 Fit)

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

1. PASİFİK OKYANUSU

Dünyanın hem en büyük hem de en derin okyanusu unvanını elinde bulunduran Pasifik, yeryüzünün deniz tabanındaki bilinen en alçak noktası olan Mariana Çukuru'na ev sahipliği yapar. Burası, insanlığın dikey olarak ulaşabildiği en uç sınır kabul edilmektedir.

Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

EN DERİN NOKTA: MARİANA ÇUKURU (CHALLENGER DEEP)

Yaklaşık 11.034 Metre (36.200 Fit)

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör