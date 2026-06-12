Yerin tam 11 bin metre altı! Dünyanın en derin 10 okyanusu ve noktası açıklandı

1. PASİFİK OKYANUSU

Dünyanın hem en büyük hem de en derin okyanusu unvanını elinde bulunduran Pasifik, yeryüzünün deniz tabanındaki bilinen en alçak noktası olan Mariana Çukuru'na ev sahipliği yapar. Burası, insanlığın dikey olarak ulaşabildiği en uç sınır kabul edilmektedir.