Trend Galeri Trend Yaşam Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacak tercih maratonu öncesinde adaylar üniversitelerin yerleştirme verilerini mercek altına aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de tercih hazırlığında öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

Giriş Tarihi: 17.07.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 17.07.2026 10:56
Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), her yıl yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Tercih dönemi öncesinde adaylar, YTÜ'nün ön lisans ve lisans programlarına ait önceki yıl taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih planlamalarını yapıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

İşte, YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları;

Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 YILLIK) TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
115
110
100		 103
118
113
103		 509,08812
514,28196
527,29304
524,01624		 7.395
5.725
5.039
5.056
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 35
35

 36
36

 506,34093
508,66327

 8.423
7.420
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 502,15862
502,43788
511,62595
496,81636		 10.143
9.589
11.881
19.614
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 501,91171
503,66284
519,59063
510,95328		 10.264
9.162
8.111
11.027
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
105
100
100		 72
108
103
103		 497,58152
493,40076
503,50772
482,20758		 12.171
13.125
16.507
30.017
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
115
110
110		 103
118
113
113		 497,39486
495,31337
507,10034
497,21067		 12.260
12.342
14.363
19.381
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
82
82		 494,8974
496,90152
512,32237
503,12503		 13.503
11.733
11.527
15.537
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 493,85645
491,24670
501,99406
488,61562		 14.037
14.089
17.417
25.266
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
75
70
70		 62
77
72
72		 491,44773
486,52779
495,74667
478,91417		 15.313
16.371
21.387
32.598
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 125
215
210
210		 129
221
216
216		 487,31957
474,69563
487,86232
476,33972		 17.686
22.581
26.723
34.612
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 485,80618
486,18859
502,65361
494,71871		 18.650
16.552
17.015
20.973
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 480,46005
479,40398
495,72087
483,50170		 21.993
20.060
21.399
29.075
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 477,66462
473,32658
484,45434
471,42170		 23.852
23.360
29.203
38.518
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 100
135
130
130		 103
139
134
134		 476,8522
465,65032
477,74322
462,07905		 24.412
27.956
34.345
46.178
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 85
85
80
80		 88
88
82
82		 471,09382
458,44904
470,53124
456,77282		 28.588
32.688
40.128
50.704
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
80
80		 52
52
82
82		 469,01317
460,40490
469,35381
458,24052		 30.176
31.383
41.104
49.462
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
52
52		 468,65956
460,31680
474,50789
460,54471		 30.427
31.450
36.943
47.547
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
105
100
100		 62
108
103
103		 463,14504
442,81151
454,55267
443,09405		 34.796
43.915
53.949
62.737
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
85
80
80		 52
88
83
82		 454,65531
434,52786
439,59054
406,24208		 41.938
50.478
67.879
99.244
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 75
75
70
70		 77
77
72
72		 447,37647
432,04367
445,32388
429,97242		 48.502
52.589
62.528
74.874
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
60
60
60		 72
62
62
62		 445,49887
430,39629
448,85903
438,49980		 50.252
53.952
59.276
66.934
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 444,59129
428,61866
443,14316
430,37237		 51.124
55.464
64.531
74.506
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
70
70
70		 62
72
72
72		 443,16214
432,18290
459,61599
460,67200		 52.481
52.472
49.604
47.436
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomühendislik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
70
70
70		 41
72
72
72		 440,31307
419,42322
437,60445
425,81540		 55.112
63.553
69.728
78.936
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
82
82		 437,17057
417,20091
436,81543
419,60663		 58.241
65.554
70.496
85.092
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
70
80
80		 72
72
83
82		 436,56328
426,70613
451,55708
450,03917		 58.826
57.160
56.719
56.555
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
60
70
70		 52
62
72
72		 436,23188
416,12638
435,17454
430,24605		 59.147
66.534
72.027
74.608
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
100
130
130		 72
103
134
134		 435,54922
419,29138
444,32134
441,45306		 59.778
63.663
63.449
64.251
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
40
50
50		 41
41
52
52		 434,47433
418,69912
434,60637
420,75938		 60.840
64.178
72.562
83.970
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 80
80
130
130		 82
82
134
134		 433,95793
413,42258
421,41921
409,17894		 61.358
69.157
86.151
96.062
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 31
41
72
72		 431,09597
407,01305
420,75616
406,61907		 64.296
75.440
86.820
98.859
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
60
100
100		 62
62
103
103		 424,02602
402,02820
414,37146
391,70909		 71.684
80.526
93.677
115.672
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
70
70		 52
52
72
72		 414,94106
389,52354
405,55598
390,09546		 81.712
94.027
103.848
117.624
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 60
80
80
80		 62
82
82
82		 404,93563
374,72590
375,23418
343,06152		 92.948
111.851
144.675
188.673
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 70
90
90
90		 72
93
93
93		 398,95322
359,57205
369,02434
348,89619		 100.206
132.820
154.392
177.870
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 391,05573
385,07530
428,86933
437,16823		 110.109
99.182
78.355
68.151
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Matematik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
1		 1
1
1
1		 387,75466
375,10923
413,63903
459,85927		 114.458
111.380
94.505
48.118
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


 1


 385,33973


 117.693
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 40
50
80
80		 41
52
82
82		 375,46763
347,35671
352,86449
332,94626		 131.501
152.538
183.081
209.019
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
45
40
40		 31
47
41
41		 372,24806
352,81665
371,38591
347,21119		 136.188
143.547
150.613
180.953
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
62
62		 349,78552
330,96291
361,20240
352,41279		 174.769
183.588
167.688
171.793
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1
1
2
1		 1
1
2
1		 333,4924
338,66036
352,23620
425,92744		 209.455
168.331
184.253
78.831
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
65
60
60		 52
67
64
62		 413,40093
435,28827
420,80734
418,17482		 4.274
6.978
8.519
10.696
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
50
60
60		 41
52
62
62		 399,41462
430,72524
416,60906
415,08841		 8.275
8.642
10.407
12.247
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 387,88065
426,89881
414,54799
410,98162		 13.704
10.345
11.409
14.581
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 31
31
74
72		 384,56669
415,69199
378,20479
375,58650		 15.764
17.047
47.179
53.074
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
50
50
50		 31
52
52
52		 371,16338
399,23821
385,85695
384,55109		 27.117
32.846
36.252
39.600
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fotoğraf ve Video
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
40
40
40		 41
41
42
41		 368,21474
395,43146
375,54952
374,47269		 30.347
37.588
51.498
55.005
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sanat ve Kültür Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 45
65
60
60		 47
67
64
62		 365,48167
380,65050
364,44450
363,77832		 33.556
61.413
72.980
75.530
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
50
50		 62
62
52
52		 446,54405
440,54469
435,35202
422,68794		 3.868
6.753
10.367
24.514
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
60
50
50		 52
62
52
52		 442,97497
437,16777
431,79331
421,56486		 4.470
7.943
12.061
25.731
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 70
100
90
90		 72
103
96
93		 425,60685
410,26067
395,91782
386,94577		 10.109
24.350
51.678
82.578
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
100
100
 62
103
106
 411,76513
389,98696
381,23125
 18.838
46.828
79.271
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 62
88
84
82		 390,67808
373,71844
371,95592
364,90424		 41.633
72.573
100.011
133.761
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
40
70
70		 31
41
72
72		 389,05689
382,21485
385,29609
384,62513		 43.850
58.207
70.958
87.337
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
30
60
60		 26
31
62
62		 387,05378
378,48817
385,68066
385,64321		 46.728
64.201
70.207
85.197
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 45
45
40
40		 47
47
42
41		 324,57682
316,43356
320,68287
316,81760		 215.559
252.725
285.723
311.440
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1
1
1
 1


 232,82555
Dolmadı
Dolmadı
 1.008.865
Dolmadı
Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 40
40
60
60		 41
41
62
62		 468,28951
466,34002
459,43422
457,20061		 3.742
5.585
8.636
8.075
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 57
57
54
52		 450,08841
450,04507
448,15957
433,33719		 6.525
8.686
11.332
13.437
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Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

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Yıldız Teknik Üniversitesi YTÜ taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör