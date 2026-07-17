Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacak tercih maratonu öncesinde adaylar üniversitelerin yerleştirme verilerini mercek altına aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin (YTÜ) 2 ve 4 yıllık bölümlerine ait taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri de tercih hazırlığında öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
115
110
100
|103
118
113
103
|509,08812
514,28196
527,29304
524,01624
|7.395
5.725
5.039
5.056
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|35
35
—
—
|36
36
—
—
|506,34093
508,66327
—
—
|8.423
7.420
—
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|502,15862
502,43788
511,62595
496,81636
|10.143
9.589
11.881
19.614
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|501,91171
503,66284
519,59063
510,95328
|10.264
9.162
8.111
11.027
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
105
100
100
|72
108
103
103
|497,58152
493,40076
503,50772
482,20758
|12.171
13.125
16.507
30.017
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
115
110
110
|103
118
113
113
|497,39486
495,31337
507,10034
497,21067
|12.260
12.342
14.363
19.381
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
82
82
|494,8974
496,90152
512,32237
503,12503
|13.503
11.733
11.527
15.537
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|493,85645
491,24670
501,99406
488,61562
|14.037
14.089
17.417
25.266
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
75
70
70
|62
77
72
72
|491,44773
486,52779
495,74667
478,91417
|15.313
16.371
21.387
32.598
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|125
215
210
210
|129
221
216
216
|487,31957
474,69563
487,86232
476,33972
|17.686
22.581
26.723
34.612
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|485,80618
486,18859
502,65361
494,71871
|18.650
16.552
17.015
20.973
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|480,46005
479,40398
495,72087
483,50170
|21.993
20.060
21.399
29.075
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|477,66462
473,32658
484,45434
471,42170
|23.852
23.360
29.203
38.518
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Elektrik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|100
135
130
130
|103
139
134
134
|476,8522
465,65032
477,74322
462,07905
|24.412
27.956
34.345
46.178
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|85
85
80
80
|88
88
82
82
|471,09382
458,44904
470,53124
456,77282
|28.588
32.688
40.128
50.704
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
80
80
|52
52
82
82
|469,01317
460,40490
469,35381
458,24052
|30.176
31.383
41.104
49.462
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
52
52
|468,65956
460,31680
474,50789
460,54471
|30.427
31.450
36.943
47.547
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
105
100
100
|62
108
103
103
|463,14504
442,81151
454,55267
443,09405
|34.796
43.915
53.949
62.737
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
85
80
80
|52
88
83
82
|454,65531
434,52786
439,59054
406,24208
|41.938
50.478
67.879
99.244
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|75
75
70
70
|77
77
72
72
|447,37647
432,04367
445,32388
429,97242
|48.502
52.589
62.528
74.874
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomühendislik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
60
60
60
|72
62
62
62
|445,49887
430,39629
448,85903
438,49980
|50.252
53.952
59.276
66.934
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|444,59129
428,61866
443,14316
430,37237
|51.124
55.464
64.531
74.506
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
70
70
70
|62
72
72
72
|443,16214
432,18290
459,61599
460,67200
|52.481
52.472
49.604
47.436
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomühendislik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
70
70
70
|41
72
72
72
|440,31307
419,42322
437,60445
425,81540
|55.112
63.553
69.728
78.936
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
82
82
|437,17057
417,20091
436,81543
419,60663
|58.241
65.554
70.496
85.092
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
70
80
80
|72
72
83
82
|436,56328
426,70613
451,55708
450,03917
|58.826
57.160
56.719
56.555
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
60
70
70
|52
62
72
72
|436,23188
416,12638
435,17454
430,24605
|59.147
66.534
72.027
74.608
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
100
130
130
|72
103
134
134
|435,54922
419,29138
444,32134
441,45306
|59.778
63.663
63.449
64.251
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
40
50
50
|41
41
52
52
|434,47433
418,69912
434,60637
420,75938
|60.840
64.178
72.562
83.970
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|80
80
130
130
|82
82
134
134
|433,95793
413,42258
421,41921
409,17894
|61.358
69.157
86.151
96.062
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|31
41
72
72
|431,09597
407,01305
420,75616
406,61907
|64.296
75.440
86.820
98.859
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
60
100
100
|62
62
103
103
|424,02602
402,02820
414,37146
391,70909
|71.684
80.526
93.677
115.672
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
70
70
|52
52
72
72
|414,94106
389,52354
405,55598
390,09546
|81.712
94.027
103.848
117.624
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|60
80
80
80
|62
82
82
82
|404,93563
374,72590
375,23418
343,06152
|92.948
111.851
144.675
188.673
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İnşaat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Harita Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|70
90
90
90
|72
93
93
93
|398,95322
359,57205
369,02434
348,89619
|100.206
132.820
154.392
177.870
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|391,05573
385,07530
428,86933
437,16823
|110.109
99.182
78.355
68.151
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Kimya-Metalurji Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Matematik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
1
|1
1
1
1
|387,75466
375,10923
413,63903
459,85927
|114.458
111.380
94.505
48.118
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|1
—
—
—
|385,33973
—
—
—
|117.693
…
—
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|40
50
80
80
|41
52
82
82
|375,46763
347,35671
352,86449
332,94626
|131.501
152.538
183.081
209.019
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
45
40
40
|31
47
41
41
|372,24806
352,81665
371,38591
347,21119
|136.188
143.547
150.613
180.953
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
62
62
|349,78552
330,96291
361,20240
352,41279
|174.769
183.588
167.688
171.793
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Makine Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
1
2
1
|1
1
2
1
|333,4924
338,66036
352,23620
425,92744
|209.455
168.331
184.253
78.831
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Elektrik-Elektronik Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
…
—
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İletişim ve Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
65
60
60
|52
67
64
62
|413,40093
435,28827
420,80734
418,17482
|4.274
6.978
8.519
10.696
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
50
60
60
|41
52
62
62
|399,41462
430,72524
416,60906
415,08841
|8.275
8.642
10.407
12.247
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|387,88065
426,89881
414,54799
410,98162
|13.704
10.345
11.409
14.581
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|31
31
74
72
|384,56669
415,69199
378,20479
375,58650
|15.764
17.047
47.179
53.074
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
50
50
50
|31
52
52
52
|371,16338
399,23821
385,85695
384,55109
|27.117
32.846
36.252
39.600
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fotoğraf ve Video
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
40
40
40
|41
41
42
41
|368,21474
395,43146
375,54952
374,47269
|30.347
37.588
51.498
55.005
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sanat ve Tasarım Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sanat ve Kültür Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|45
65
60
60
|47
67
64
62
|365,48167
380,65050
364,44450
363,77832
|33.556
61.413
72.980
75.530
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
50
50
|62
62
52
52
|446,54405
440,54469
435,35202
422,68794
|3.868
6.753
10.367
24.514
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
60
50
50
|52
62
52
52
|442,97497
437,16777
431,79331
421,56486
|4.470
7.943
12.061
25.731
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|70
100
90
90
|72
103
96
93
|425,60685
410,26067
395,91782
386,94577
|10.109
24.350
51.678
82.578
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
100
100
—
|62
103
106
—
|411,76513
389,98696
381,23125
—
|18.838
46.828
79.271
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|62
88
84
82
|390,67808
373,71844
371,95592
364,90424
|41.633
72.573
100.011
133.761
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
40
70
70
|31
41
72
72
|389,05689
382,21485
385,29609
384,62513
|43.850
58.207
70.958
87.337
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
30
60
60
|26
31
62
62
|387,05378
378,48817
385,68066
385,64321
|46.728
64.201
70.207
85.197
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|45
45
40
40
|47
47
42
41
|324,57682
316,43356
320,68287
316,81760
|215.559
252.725
285.723
311.440
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
1
1
—
|1
—
—
—
|232,82555
Dolmadı
Dolmadı
—
|1.008.865
Dolmadı
Dolmadı
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|40
40
60
60
|41
41
62
62
|468,28951
466,34002
459,43422
457,20061
|3.742
5.585
8.636
8.075
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|57
57
54
52
|450,08841
450,04507
448,15957
433,33719
|6.525
8.686
11.332
13.437