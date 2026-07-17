Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) taban puanları: YTÜ 2 ve 4 yıllık bölümler ve taban puanları

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), her yıl yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettiği devlet üniversiteleri arasında yer alıyor. Tercih dönemi öncesinde adaylar, YTÜ'nün ön lisans ve lisans programlarına ait önceki yıl taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyerek tercih planlamalarını yapıyor.