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Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Büyüklerden öğrenilen ve nesilden nesile aktarılan bazı temizlik yöntemleri aslında düşündüğünüz kadar etkili olmayabilir. Uzmanların uyardığı 6 alışkanlık arasında öyle bir yöntem var ki evdeki eşyalara fark etmeden zarar verebilir.

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:17 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 15:22
Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Yıllardır doğru bildiğimiz temizlik alışkanlıkları, evdeki eşyalara fayda sağlamak yerine bazen zarar verebiliyor! Duş başlığını sirkede bekletmekten camları gazete kâğıdıyla silmeye kadar pek çok yöntem, uzmanlara göre sanıldığı kadar masum değil. Üstelik bu alışkanlıklardan bazıları, temizlemek istediğiniz yüzeylerin ömrünü bile kısaltabiliyor.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

1. DUŞ BAŞLIĞINI BİR GECE BOYUNCA SİRKEDE BEKLETMEK

Büyüklerimizden kalan temizlik yöntemlerinden biri olan duş başlığını bir gece boyunca sirkede bekleterek kir ve kireçten arındırma işlemi aslında sanıldığı kadar faydalı değil.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Elbette bu konuda tamamen haksız sayılmazlar. Ancak, uzmanlar duş başlığını sirkeyle temizleme işlemine bir değişiklik getiriyor.

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Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Duş başlığını bir gece boyunca bekletmek biraz uzun bir süredir ve bu duş başlığındaki armatürlerin yüzey kaplamalarına zarar verebilir. Bu nedenle uzmanlar en iyi seçeneğin başlığı sirkeye batırılmış bir fırça ile ovarak temizlemek olduğunu belirtiyor.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

2. PENCERELERİ GAZETE KAĞIDI İLE SİLMEK

Geri dönüşüm malzemelerini iyi amaçlar için kullanmak takdire şayan olsa da, cam temizliği söz konusu olduğunda en iyi seçenek olmayabilirler.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Uzmanlar, mürekkebin dağılarak ellerinizde ve pencere pervazlarında kirli izler bırakabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Pencerlerinizi gazete kağıdı ile silmek yerine, mikrofiber bezler kullanmayı deneyebilirsiniz.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

3. LEKELERİ ÇIKARMAK İÇİN MADEN SUYU KULLANMAK

Uzmanlar tarafından yürütülen testlerde, maden suyunun lekeleri çıkarmak konusunda sade sudan daha iyi bir sonuç verdiği görülmedi.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Bu nedenle bu yöntemi uygulamak yerine karbonat gibi leke çıkarma konusunda etkili yöntemlere başvurabilirsiniz.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

4. AHŞAP ZEMİNLERİ SİRKE İLE TEMİZLEMEK

Sirke, kesinlikle çok yönlü bir temizlik ürünü olsa da ahşap zeminler de dahil olmak üzere bazı şeylerin asla sirke ile temizlenmemesi gerekir.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Sirke, ahşap yüzeylerin parlaklığını yok ederek mat bir görünüm bırakabilir.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

5. ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ HALIYA UYGULAMAMAK

Büyüklerimiz bize halıyı elektrik süpürgesiyle süpürmenin halıyı mahvedebileceğini söylemiş olabilir.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Ancak halıyı düzenli olarak elektrik süpürgesiyle süpürmek, halı liflerini aşındırabilecek kirleri temizler ve halının kabarmamasını ve tozun giderilmesini sağlar.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

6.ÜTÜDEKİ TIKANMIŞ DELİKLERİ SİRKE İLE AÇMAK

Ütüdeki delikleri açmak için eski usul sirkeye güvenmek güvenli bir yöntem gibi görünse de, temizlik uzmanları tarafından önerilmiyor.

Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Uzmanlar, ütüye su dışında herhangi bir sıvı koymanın iç parçalara zarar verebileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör