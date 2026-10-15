Yıllar doğru sanıyorduk! Ev temizliğinde bu 6 alışkanlığa dikkat: Uzmanlar ‘Asla yapmayın’ diyerek uyarıyor

Duş başlığını bir gece boyunca bekletmek biraz uzun bir süredir ve bu duş başlığındaki armatürlerin yüzey kaplamalarına zarar verebilir. Bu nedenle uzmanlar en iyi seçeneğin başlığı sirkeye batırılmış bir fırça ile ovarak temizlemek olduğunu belirtiyor.