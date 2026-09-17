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Yıllardır kimse uğramıyor! İzmir'deki 'Hayalet Köy' şaşkınlığa uğrattı: Bir zamanlar 120 hane bulunuyordu
Yıllardır kimse uğramıyor! İzmir'deki 'Hayalet Köy' şaşkınlığa uğrattı: Bir zamanlar 120 hane bulunuyordu
İzmir'in Karaburun ilçesinde, 1923 yılındaki nüfus mübadelesinin ardından boşaltılan tarihi Sazak köyü, o günden bu yana sessizliğe gömüldü. Mübadele öncesinde 100'ü Rum, 20'si Türk ailenin yaşadığı 120 hanelik yerleşimden geriye bugün sadece taş ev kalıntıları kaldı.
Giriş Tarihi: 17.09.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 11:23