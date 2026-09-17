Yıllardır kimse uğramıyor! İzmir’deki ’Hayalet Köy’ şaşkınlığa uğrattı: Bir zamanlar 120 hane bulunuyordu

Adada sadece 30 kilometrelik tek bir yol olmasına rağmen, pahalı lüks spor arabalar ithal etmek sıradan bir durum haline gelmişti. Ancak bu rüya uzun sürmedi. Hükümet, fosfat rezervlerinin bir gün tükeneceğini öngörerek çeşitli uluslararası yatırımlar (oteller, hava yolları, gayrimenkuller) yapsa da, bu girişimlerin büyük bir kısmı kötü yönetim ve yolsuzluklar nedeniyle zarar etti.