Yıllardır süs sanıyorduk! Kot pantolonların ceplerindeki o minik metaller bakın ne işe yarıyormuş...

TERZİ JACOB DAVİS VE PERÇİN FİKRİ

İşte bu kronik soruna çözüm arayan isim, Nevada eyaletinin Reno kentinde yaşayan terzi Jacob Davis oldu. Davis, müşterisi olan işçilerin sürekli yırtılan pantolonlarını tamir etmekten bıkınca, sorunun kumaşta değil, gerilimin biriktiği dikiş noktalarında olduğunu tespit etti.

Dikişlerin en çok baskı gördüğü ve patlamaya meyilli olduğu noktalara metal zımbalar (perçinler) ekleme fikrini geliştiren Davis, bu yöntemi uyguladığı pantolonların yırtılmadığını ve inanılmaz bir dayanıklılığa ulaştığını gördü.