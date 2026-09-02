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Yıllardır süs sanıyorduk! Kot pantolonların ceplerindeki o minik metaller bakın ne işe yarıyormuş...
Yıllardır süs sanıyorduk! Kot pantolonların ceplerindeki o minik metaller bakın ne işe yarıyormuş...
Hemen hemen her gün giydiğimiz kot pantolonların ceplerinde yer alan o küçük, bakır renkli metal parçaları hiç dikkatlice incelediniz mi? Birçok kişi bu detayları sıradan bir tasarım veya estetik bir süs olarak görse de, arkasında 150 yılı aşkın köklü bir tarih ve mühendislik harikası yatıyor. İşte kot pantolon perçinlerinin bilinmeyen hikayesi ve detayları...
Giriş Tarihi: 02.09.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 14:39