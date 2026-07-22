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Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz! Yatmadan Önce İçildiğinde Karaciğeri Pırıl Pırıl Yapıyor...
Yıllardır Yanlış Biliyormuşuz! Yatmadan Önce İçildiğinde Karaciğeri Pırıl Pırıl Yapıyor...
Gün boyu tükettiğimiz işlenmiş gıdalar, stres ve hava kirliliği derken vücudumuzun en sessiz ama en çalışkan organı karaciğer adeta imdat çağrısı yapıyor. Ancak uzmanların son dönemde üzerinde durduğu o mucizevi içecek, tüm ezberleri bozmaya geldi!
Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:00
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 16:02