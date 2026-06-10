Yıllardır yanlış yere bakıyormuşuz! Kalp krizi riskini belirleyen asıl değer ortaya çıktı

OSMAN HOCA NE DİYOR?

Benim kanaatim şu:

Ateroskleroz kader değildir.

Ama ihmal edilirse kader gibi davranır.

Bugün elimizde bu sessiz düşmanı erken fark edecek, izleyecek ve yavaşlatacak hatta bazı kişilerde geriletecek çok güçlü araçlar var.

Statinler var.

Ezetimib var.

PCSK9 inhibitörleri var.

Inclisiran var.

Yakında belki gen düzenleme tedavileri olacak.

Ama en büyük ilaç hâlâ erken farkındalıktır.

Bir de süreklilik…

Çünkü damar sağlığı "üç ay iyi bakayım sonra bırakayım" işi değildir.

Damarlar kampanya sevmez.

Damarlar istikrar sever.

ApoB'nizi erken ölçün.

LDL'nizi hafife almayın.

Lp(a)'nızı bir kez mutlaka öğrenin.

