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Yıllardır yanlış yere bakıyormuşuz! Kalp krizi riskini belirleyen asıl değer ortaya çıktı
Yıllardır yanlış yere bakıyormuşuz! Kalp krizi riskini belirleyen asıl değer ortaya çıktı
Uzun yıllardır tıbbın en büyük düşmanlarından biri aterosklerozdur. Yani damar sertliği… Kalp krizlerinin, felçlerin, ani ölümlerin ve hatta bazı demans türlerinin arkasındaki görünmez katil. Ama artık bu eski düşmana karşı elimizde çok daha güçlü silahlar var.
Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:59
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:01