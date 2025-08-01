Trend Galeri Trend Yaşam YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

Üniversite hayali kuran adayların beklediği 2025 YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Tercihler, 1 - 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu süreçte adaylar, tercih edecekleri üniversite ve bölümleri; YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine göre belirleyecek. Kılavuzda özellikle AYT puan türüyle öğrenci alan bölümlere dair ayrıntılı bilgiler bulunuyor. Peki, AYT puanıyla öğrenci kabul eden bölümler hangileri? İşte 2025 YKS AYT bölümleri, taban puanlar, sıralamalar ve kontenjan detayları…

Giriş Tarihi: 01.08.2025 06:35 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 06:35
YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

2025 yılına ait YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. Tercih işlemleri 1-13 Ağustos 2025 tarih aralığında yapılacak. Adaylar, üniversite ve bölüm seçimlerini yaparken YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan verilerini dikkate alacak. Kılavuzda, özellikle AYT puan türüyle öğrenci kabul eden programlar ayrıntılı biçimde açıklanmış durumda. Peki, 2025 YKS kapsamında AYT puanıyla alım yapan bölümler neler? İşte AYT ile öğrenci alan lisans programlarının taban puanları ve kontenjan bilgileri...

YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS 2025 tercih süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından resmen başlayacak.

Üniversite adayları için tercih işlemleri, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler arasında adaylar, puan ve sıralamalarına göre tercih listelerini sisteme girebilecek.

YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

2025 YKS TERCİH KILAVUZU ÖN BİLGİ AMAÇLI ERİŞİME AÇILDI!

ÖSYM sınav takvimine göre ön bilgi veren YKS tercih kılavuzu bugün 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

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YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

YKS AYT İLE ALAN BÖLÜMLER TABAN PUANLARI!

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025 yılına ait en düşük ve en yüksek puanlar, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra duyurulacak.

Tercih döneminde adaylar, önceki yılın yerleştirme puanları ve sıralamalarını referans alarak tercihlerini hazırlıyor. ÖSYM'nin 2024 yılına ait ön lisans ve lisans programlarının puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

Listeler, YKS tarafından yayımlanan ön bilgilendirme amaçlı 2025 tercih kılavuzuna göredir. Kılavuzun son hali yayımlandıktan sonra değişiklik gösterebilir:

YKS AYT İLE ALIM YAPAN BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?
YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?
YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?
YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?