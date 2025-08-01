YKS 2025 AYT TABAN PUANLARI ve KONTENJAN DURUMU : AYT ile alım yapan bölümler hangileri, hangi bölüm kaç puanla öğrenci alıyor?

Üniversite hayali kuran adayların beklediği 2025 YKS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlandı. Tercihler, 1 - 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Bu süreçte adaylar, tercih edecekleri üniversite ve bölümleri; YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerine göre belirleyecek. Kılavuzda özellikle AYT puan türüyle öğrenci alan bölümlere dair ayrıntılı bilgiler bulunuyor. Peki, AYT puanıyla öğrenci kabul eden bölümler hangileri? İşte 2025 YKS AYT bölümleri, taban puanlar, sıralamalar ve kontenjan detayları…