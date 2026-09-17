Trend Galeri Trend Yaşam YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

2026-YKS ek yerleştirme süreci için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından 2026-Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Böylece ek tercih yapacak adaylar için tercih edilebilecek programlar, kontenjanlar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 06:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 06:14