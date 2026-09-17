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YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

2026-YKS ek yerleştirme süreci için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından 2026-Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Böylece ek tercih yapacak adaylar için tercih edilebilecek programlar, kontenjanlar ve başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu.

Giriş Tarihi: 17.09.2026 06:09 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 06:14
YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

Üniversite hayalini ek yerleştirme dönemine taşıyan adayların gündeminde şimdi tercih işlemleri bulunuyor. Yayımlanan kılavuzla birlikte 2026 YKS ek tercih ekranı, tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve taban puanlara ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği kurallar doğrultusunda tercihlerini yapabilecek.

YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2026-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 17-21 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 17 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

2026 YKS ek tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda yapılacak.

Adaylar, ek yerleştirme süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.

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YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026

2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ait sayısal veriler, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Açıklanan bilgilerle birlikte üniversitelerin 2026 yılına ait taban puanları ve başarı sıralamaları da belli oldu.

Adaylar, devlet ve vakıf üniversitelerindeki 2 yıllık ön lisans ile 4 yıllık lisans programlarının taban puanlarına ÖSYM'nin yayımladığı tablolar üzerinden ulaşabilecek. TABLO-3 ön lisans programlarına, TABLO-4 ise lisans bölümlerine ilişkin yerleştirme bilgilerini içeriyor.

2026 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?

YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN LİSTESİ 2026

YKS taban puanları ve kontenjanları üniversiteden üniversiteye ve bölümden bölüme değişiklik gösteriyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan Tablo-3 ve Tablo-4 üzerinden boş kalan kontenjanlarını ve taban puanlara bakabilirsiniz

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ 2026 İÇİN TIKLAYINIZ

YKS ek tercih ekranı 2026 ÖSYM | YKS ek tercihler nasıl yapılır, kontenjanlar ve taban puanlar açıklandı mı?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör