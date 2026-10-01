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YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci için araştırmalar hız kazandı. Ek yerleştirme kapsamında bir programa yerleşen adaylar, kayıt tarihlerini ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 01.10.2026 06:17
Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 06:40