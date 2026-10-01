YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Üniversiteye ek yerleştirme ile hak kazanan adayların kayıt sürecinde belirtilen tarihlere ve başvuru yöntemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Elektronik kayıt ve üniversitelerin belirlediği kayıt işlemleriyle ilgili detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. YKS ek tercih kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler de araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.