Trend Galeri Trend Yaşam YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt süreci için araştırmalar hız kazandı. Ek yerleştirme kapsamında bir programa yerleşen adaylar, kayıt tarihlerini ve işlemlerin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

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Giriş Tarihi: 01.10.2026 06:17 Güncelleme Tarihi: 01.10.2026 06:40
YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

Üniversiteye ek yerleştirme ile hak kazanan adayların kayıt sürecinde belirtilen tarihlere ve başvuru yöntemlerine dikkat etmesi gerekiyor. Elektronik kayıt ve üniversitelerin belirlediği kayıt işlemleriyle ilgili detaylar adaylar tarafından yakından takip ediliyor. YKS ek tercih kayıt tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemler de araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK TERCİH KAYITLARI NE ZAMAN?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.

YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK TERCİH E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adayların, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Üniversite E-Kayıt" hizmeti seçilerek ekrandaki yönlendirmeler takip edilecek.

Kayıt işlemini tamamlayan adayların barkodlu elektronik kayıt belgesini almaları gerekiyor.

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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor. Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:

YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
  • T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • Lise diplomasının aslı, onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi
  • YKS ek yerleştirme sonuç belgesi
  • Üniversitenin talep etmesi halinde vesikalık fotoğraf
  • İlgili bölümün gerektirdiği sağlık raporu veya diğer özel belgeler

e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

YKS EK TERCİH KAYIT 2026-2027 | ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör