YKS ek tercih son gün ne zaman? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Üniversite adayları için 2026 YKS ek yerleştirme süreci başladı. İlk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya belirli koşulları sağlayan adayların katılabildiği ek tercih döneminde işlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve ek tercihler için son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...