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YKS ek tercih son gün ne zaman? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
YKS ek tercih son gün ne zaman? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
2026 YKS ek yerleştirme sürecinde tercih dönemi devam ederken üniversite adaylarının gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Boş kalan kontenjanlar için tercih yapacak adaylar, işlemlerini belirlenen tarihe kadar ÖSYM üzerinden tamamlayabilecek. Peki, 2026 YKS ek tercihleri için son gün ne zaman, ek yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte YKS ek yerleştirme sürecinde son durum...
Giriş Tarihi: 19.09.2026 08:23
Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 08:27