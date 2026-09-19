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YKS ek tercih son gün ne zaman? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

2026 YKS ek yerleştirme sürecinde tercih dönemi devam ederken üniversite adaylarının gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Boş kalan kontenjanlar için tercih yapacak adaylar, işlemlerini belirlenen tarihe kadar ÖSYM üzerinden tamamlayabilecek. Peki, 2026 YKS ek tercihleri için son gün ne zaman, ek yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte YKS ek yerleştirme sürecinde son durum...

Giriş Tarihi: 19.09.2026 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 08:27
YKS ek tercih son gün ne zaman? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

Üniversite adayları için 2026 YKS ek yerleştirme süreci başladı. İlk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya belirli koşulları sağlayan adayların katılabildiği ek tercih döneminde işlemler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak ve ek tercihler için son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...

YKS ek tercih son gün ne zaman? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

2026 YKS EK TERCİHLER İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

2026 YKS ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül 2026 saat 16.00'da başladı. ÖSYM'nin işlem takvimine göre adaylar ek tercihlerini 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adayların tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tamamlaması gerekiyor.

YKS ek tercih son gün ne zaman? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

2026 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçları için henüz ÖSYM tarafından resmi bir tarih açıklanmadı.

Ek yerleştirme tercihlerinin 21 Eylül'de tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sonuç tarihi ÖSYM'nin resmi duyurusuyla kesinleşecek.

Geçen yılki süreçte 2025 YKS ek yerleştirme tercihleri 30 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar ise 6 Ekim 2025'te açıklanmıştı. Ancak 2025'teki takvim, 2026 sonuç tarihi için kesin bir tarih anlamına gelmiyor.

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YKS ek tercih son gün ne zaman? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

2026 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyurulduğunda sonuç sorgulama ekranı da erişime açılacak.