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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulanıyor!

2026-YKS Ek Yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 tarihinde başladı. Üniversite adayları, ek tercih işlemlerini 21 Eylül 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin tercih ekranı üzerinden tamamlayabilecek. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Giriş Tarihi: 21.09.2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 16:28
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulanıyor!

YKS ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladı. 2026-YKS Ek Yerleştirme tercihleri 21 Eylül 2026 tarihinde sona erecek ve adayların yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den yapılacak duyurular takip edilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulanıyor!

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan işlem takvimine göre; 2026 YKS ek yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 16.00'da başladı. Adaylar, tercih bildirim işlemlerini 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulanıyor!

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adaylarının en çok merak ettiği "Ek tercihler ne zaman açıklanacak?" sorusu için henüz ÖSYM'den resmi bir tarih duyurulmadı.

Ek tercih sürecinin 21 Eylül gecesi noktalanmasının ardından ÖSYM değerlendirme işlemlerine başlayacak. Geçtiğimiz yılın takvimi incelendiğinde; 2025 YKS ek yerleştirme tercihleri 30 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar ise yaklaşık bir hafta sonra, 6 Ekim 2025 tarihinde ilan edilmişti.

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulanıyor!

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından değerlendirme işlemleri tamamlandığında, sonuçlar doğrudan kurumun resmi sonuç açıklama platformu üzerinden ilan edilecek. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulanıyor!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör