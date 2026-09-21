YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulanıyor!

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite adaylarının en çok merak ettiği "Ek tercihler ne zaman açıklanacak?" sorusu için henüz ÖSYM'den resmi bir tarih duyurulmadı.

Ek tercih sürecinin 21 Eylül gecesi noktalanmasının ardından ÖSYM değerlendirme işlemlerine başlayacak. Geçtiğimiz yılın takvimi incelendiğinde; 2025 YKS ek yerleştirme tercihleri 30 Eylül'de sona ermiş, sonuçlar ise yaklaşık bir hafta sonra, 6 Ekim 2025 tarihinde ilan edilmişti.