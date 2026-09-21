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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulanıyor!
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM ile YKS ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulanıyor!
2026-YKS Ek Yerleştirme tercih süreci 17 Eylül 2026 tarihinde başladı. Üniversite adayları, ek tercih işlemlerini 21 Eylül 2026 tarihine kadar ÖSYM'nin tercih ekranı üzerinden tamamlayabilecek. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.
Giriş Tarihi: 21.09.2026 16:26
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 16:28