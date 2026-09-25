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YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS ek tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adayların gözü ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevrildi. İlk yerleştirmede herhangi bir programa giremeyen adaylar, boş kontenjanlar için 17-21 Eylül tarihlerinde tercihlerini tamamladı. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 25.09.2026 07:34 Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 07:37
YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
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YKS ana yerleştirme sonrasında boş kalan kontenjanlar için tercih yapan adayların ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin bekleyişi sürüyor. ÖSYM'nin sonuçlara yönelik çalışmalarını sürdürmesiyle birlikte adaylar, yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2026 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ek yerleştirme süreci, ÖSYM'nin yayımladığı ilgili YKS kılavuzlarında yer alan kurallar ve kontenjan bilgileri doğrultusunda yürütülecek.

YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Geçmiş yılların takvimi ve üniversite akademik açılış tarihleri göz önüne alındığında, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının Eylül ayının son haftası itibarıyla adayların erişimine sunulması öngörülmektedir.

YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifre kullanılarak ÖSYM'nin sonuç ekranı veya AİS mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sistemde yer alan ilgili sonuç bölümünden yerleştirildikleri üniversite ve program bilgilerine ulaşabilecek.

YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE EK KAYIT İŞLEMLERİ

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için kayıt maratonu zaman kaybetmeden başlayacaktır. YÖK ve ÖSYM iş birliğiyle belirlenen ek kayıt tarihlerinde adaylara iki farklı yöntem sunulur:

E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" hizmeti kullanılarak şahsen üniversiteye gitmeden yapılabilir.

Şahsen Kayıt: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler, sağlık raporu veya mülakat şartı arayan programlar için üniversite kampüslerine gidilerek kayıt tamamlanmalıdır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör