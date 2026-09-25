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YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
YKS ek tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte adayların gözü ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlara çevrildi. İlk yerleştirmede herhangi bir programa giremeyen adaylar, boş kontenjanlar için 17-21 Eylül tarihlerinde tercihlerini tamamladı. Peki, 2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.09.2026 07:34
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 07:37