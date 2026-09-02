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YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM'de!
YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM'de!
Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya kayıt yaptırmayan adaylar için ikinci şans olan YKS 2. tercih süreci için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Böylece ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması ile başlayacak süreç ön plana çıktı. Peki, "2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?" İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:24
Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:28