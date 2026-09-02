YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM’de!

YKS BOŞ KONTENJANLAR NASIL BELİRLENİYOR?

İkinci tercih döneminde adayların seçimine sunulacak olan boş kontenjanlar, temel olarak iki farklı veriye dayanarak oluşturuluyor. İlk adımda, merkezi yerleştirme sonucunda hiçbir aday tarafından tercih edilmeyen ve tamamen boş kalan bölümler bu listeye alınıyor. İkinci ve en büyük havuzu ise yerleşmeye hak kazandığı halde 28 Ağustos 2026 tarihine kadar üniversitesine gitmeyen veya elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen adayların bıraktığı boşluklar oluşturuyor. Üniversiteler, bu boş kalan sandalyeleri hızla Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirerek sistemdeki nihai kılavuz verisini şekillendiriyor.