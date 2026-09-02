Trend Galeri Trend Yaşam YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM'de!

YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM'de!

Üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya kayıt yaptırmayan adaylar için ikinci şans olan YKS 2. tercih süreci için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Böylece ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması ile başlayacak süreç ön plana çıktı. Peki, "2026 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak?" İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 02.09.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 06:28
YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM’de!

18 Ağustos'ta ilan edilen sonuçların ardından üniversite kayıtlarının tamamlanması ile adayların gözü, ÖSYM'nin ilan edeceği 2026 YKS ek tercih kılavuzu ve başvuru tarihlerine çevrildi. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen veya kayıt yaptırmayan adayların gündeminde boş kontenjanlar doğrultusunda yapılacak YKS 2.tercihi (ek yerleştirme) yer aldı.

YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM’de!

2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 YKS tercih süreci 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı ve üniversite yerleştirme sonuçları 18 Ağustos'ta ÖSYM tarafından duyuruldu. Ancak ek yerleştirme başvurularına ilişkin resmi tarihler henüz açıklanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından yapılan üniversite kayıtlarıyla boş kalan kontenjanların netleşmesi bekleniyor.

YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM’de!

ÖSYM 2026 YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026-YKS ek yerleştirme kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM'nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte boş kontenjanlar, tercih şartları ve başvuru tarihleri de belli olacak.

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YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM’de!

YKS 2. TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar ve kurallar doğrultusunda yapılacak.

Adaylar, ek tercih süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Ek yerleştirmede hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan kaldığı da ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla netleşecek.

YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM’de!

EK TERCİH HAKKI KAÇ TANE?

2026-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2026-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

YKS Ek Tercih Takvimi 2026 | YKS 2. tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Gözler ÖSYM’de!

YKS BOŞ KONTENJANLAR NASIL BELİRLENİYOR?

İkinci tercih döneminde adayların seçimine sunulacak olan boş kontenjanlar, temel olarak iki farklı veriye dayanarak oluşturuluyor. İlk adımda, merkezi yerleştirme sonucunda hiçbir aday tarafından tercih edilmeyen ve tamamen boş kalan bölümler bu listeye alınıyor. İkinci ve en büyük havuzu ise yerleşmeye hak kazandığı halde 28 Ağustos 2026 tarihine kadar üniversitesine gitmeyen veya elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen adayların bıraktığı boşluklar oluşturuyor. Üniversiteler, bu boş kalan sandalyeleri hızla Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirerek sistemdeki nihai kılavuz verisini şekillendiriyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör