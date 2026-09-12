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YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM YKS ek tercihleri başladı mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayalini sürdüren adaylar için YKS süreci henüz tamamlanmadı. İlk yerleştirmede istediği sonucu alamayan öğrenciler şimdi YKS ek tercih dönemini bekliyor. Bu aşamada gözler, boş kontenjanların ve tercih takviminin açıklanacağı ÖSYM duyurusuna çevrildi.

Giriş Tarihi: 12.09.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:33
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM YKS ek tercihleri başladı mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

YKS yerleştirme ve üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercih süreci yeniden önem kazandı. Boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak yeni tercihler öncesinde adaylar ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzu bekliyor.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM YKS ek tercihleri başladı mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM tarafından duyuru yapılmadı. Yerleştirme sonuçları 18 Ağustos'ta ilan edilmiş, üniversite kayıtları ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmıştı. Kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanların üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilmesiyle ek yerleştirme takviminin netleşmesi bekleniyor.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM YKS ek tercihleri başladı mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun erişime açılmasıyla birlikte boş kontenjanlar, programların taban puanları, özel koşullar ve tercih süresine ilişkin ayrıntılar da belli olacak.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM YKS ek tercihleri başladı mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

YKS ek tercih işlemleri başladığında adaylar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlem yapabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapıldıktan sonra ek tercih ekranı açılarak tercihlerini yapabilecek. Tercihler tamamlandıktan sonra yapılan liste kaydedilerek onaylanması gerekiyor.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM YKS ek tercihleri başladı mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?