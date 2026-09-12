Trend Galeri Trend Yaşam YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM YKS ek tercihleri başladı mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2026 | ÖSYM YKS ek tercihleri başladı mı, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayalini sürdüren adaylar için YKS süreci henüz tamamlanmadı. İlk yerleştirmede istediği sonucu alamayan öğrenciler şimdi YKS ek tercih dönemini bekliyor. Bu aşamada gözler, boş kontenjanların ve tercih takviminin açıklanacağı ÖSYM duyurusuna çevrildi.

Giriş Tarihi: 12.09.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 12.09.2026 07:33