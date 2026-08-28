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YKS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2026 Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

2026 YKS sonuçlarının ardından gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. İlk tercihlerde bir programa yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için yeni tercih dönemini bekliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla ek tercih tarihleri ve kontenjanlar netleşecek. 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 28.08.2026 06:29 Güncelleme Tarihi: 28.08.2026 06:31
YKS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2026 Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

2026 YKS yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından üniversite adayları için yeni tercih dönemi gündeme geldi. İlk aşamada bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar üzerinden ek yerleştirme hakkını kullanabilecek. ÖSYM'nin açıklayacağı ek yerleştirme kılavuzunda başvuru takvimi ile açık kalan programlara ilişkin kontenjanlar paylaşılacak.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2026 Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

2026 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 YKS tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilirken, yerleştirme sonuçları 18 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklandı. Ek tercih dönemine ilişkin kesin takvim ise henüz paylaşılmadı. Önceki yılların uygulamaları dikkate alındığında, 2026 YKS ek tercih işlemlerinin eylül ayının ikinci haftasında başlaması öngörülüyor.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2026 Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2026 YKS ek tercih kılavuzunu henüz yayımlamadı. Ek yerleştirme takviminin, üniversitelerdeki kayıtların tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

ÖSYM'nin kılavuzu yayımlamasıyla birlikte boş kontenjanlar, taban puanlar, tercih şartları ve başvuru tarihleri de belli olacak.

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YKS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2026 Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar ve kurallar doğrultusunda yapılacak.

Adaylar, ek tercih süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Ek yerleştirmede hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan kaldığı da ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla netleşecek.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2026 Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. ÖSYM, adayların kayıt için yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içinde başvurmaları gerektiğini bildirdi.
Süreç Tarih
2026-YKS ana tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026
2026-YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026, saat 05.45
Elektronik üniversite kayıtları 24-26 Ağustos 2026
Üniversitelerde kesin kayıtlar 24-28 Ağustos 2026
YKS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2026 Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, tarih açıklandı mı?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör