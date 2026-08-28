YKS EK TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR! 2026 Üniversite ek yerleştirmeleri ne zaman, tarih açıklandı mı?

2026 YKS sonuçlarının ardından gözler ek yerleştirme sürecine çevrildi. İlk tercihlerde bir programa yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanlar için yeni tercih dönemini bekliyor. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla ek tercih tarihleri ve kontenjanlar netleşecek. 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
|Süreç
|Tarih
|2026-YKS ana tercihleri
|29 Temmuz-10 Ağustos 2026
|2026-YKS yerleştirme sonuçları
|18 Ağustos 2026, saat 05.45
|Elektronik üniversite kayıtları
|24-26 Ağustos 2026
|Üniversitelerde kesin kayıtlar
|24-28 Ağustos 2026