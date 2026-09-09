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YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

2026 YKS ek tercih tarihleri, üniversiteye ilk yerleştirme sonuçlarının ardından gündemdeki yerini koruyor. Bir programa yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, ÖSYM'nin ek yerleştirme takvimine ilişkin açıklamasını bekliyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

Giriş Tarihi: 09.09.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 06:24
YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?
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YKS ek tercihlerinde üniversitelerin boş kalan kontenjanları ve adayların yerleştirme puanları belirleyici olacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ve adaylar yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzundaki kontenjanları ve başvuru koşullarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak.

YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2026 YKS yerleştirme sonuçları 18 Ağustos'ta adayların erişimine açıldı. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden öğrenebildi. Üniversite ek tercihleri için tarihler henüz netleşmedi.

Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından kalan boş kontenjanlar tespit edilecek ve buna göre ek yerleştirme tercihleri alınacak.

YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

Geçtiğimiz sene 25 Ağustos 2025 tarihinde açıklanan tercih sonuçlarından sonra YKS ek tercih işlemleri 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında alındı.

Bu bilgiler ışığında 2026 YKS ek tercihlerinin eylül ayının son haftasında ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzunun paylaşılmasının ardından alınmaya başlaması bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.

YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör