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YKS ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'de! 2026 YKS ek tercihleri nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

2026 YKS ek tercih tarihleri, üniversiteye ilk yerleştirme sonuçlarının ardından gündemdeki yerini koruyor. Bir programa yerleşemeyen veya tercih yapmayan adaylar, ÖSYM'nin ek yerleştirme takvimine ilişkin açıklamasını bekliyor. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?

Giriş Tarihi: 09.09.2026 06:20 Güncelleme Tarihi: 09.09.2026 06:24