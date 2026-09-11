YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?

YKS EK TERCİH ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlk yerleştirmede sonuç alamayan adaylar: 2026-YKS merkezi yerleştirme sürecinde tercih yapmasına rağmen herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih hakkı elde edebilir.

Tercih yapmayan adaylar: Merkezi yerleştirme döneminde tercih listesi oluşturmayan ya da tercih hakkı bulunmasına rağmen başvuru yapmayan adaylar da YKS ek yerleştirme sürecinden yararlanabilir.