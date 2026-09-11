Trend Galeri Trend Yaşam YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?

YKS ek tercih döneminin ne zaman başlayacağı, üniversiteye yerleşemeyen veya tercih hakkını yeniden değerlendirmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin ek tercih sürecine ilişkin duyuruları yakından takip edilirken, başvuru tarihleri ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 11.09.2026 07:00 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 07:05
YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?
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YKS ek tercih hakkından kimlerin yararlanabileceği ve tercihlerin hangi tarihlerde alınacağı adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamayla birlikte ek tercih takvimi ve başvuru koşullarına ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 2025-2026 ek tercih işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti.

2026-2027 yılı YKS ek tercih tarihleri ise henüz duyurulmadı.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?

YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?

YKS EK TERCİH ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlk yerleştirmede sonuç alamayan adaylar: 2026-YKS merkezi yerleştirme sürecinde tercih yapmasına rağmen herhangi bir lisans veya ön lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme döneminde tercih hakkı elde edebilir.

Tercih yapmayan adaylar: Merkezi yerleştirme döneminde tercih listesi oluşturmayan ya da tercih hakkı bulunmasına rağmen başvuru yapmayan adaylar da YKS ek yerleştirme sürecinden yararlanabilir.

YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?

NOT: Bir programa yerleşen adaylar başvuramaz. Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemini gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılmaksızın ek tercih yapamaz.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör