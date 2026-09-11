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YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?
YKS EK TERCİHLER BAŞLADI MI? ÖSYM duyuruları takip ediliyor! YKS ek tercih ne zaman, kimler başvurabilir?
YKS ek tercih döneminin ne zaman başlayacağı, üniversiteye yerleşemeyen veya tercih hakkını yeniden değerlendirmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM'nin ek tercih sürecine ilişkin duyuruları yakından takip edilirken, başvuru tarihleri ve tercih işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 11.09.2026 07:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 07:05