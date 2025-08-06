Trend Galeri Trend Yaşam YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için tercih sürecine dair takvim açıklandı. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, tercih işlemlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, 19 Temmuz'da ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih listelerini oluşturmaya başladı. Adaylar şimdi gözlerini başarı sıralamaları, kontenjan sayıları ve taban puanlara çevirmiş durumda.Özellikle 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek isteyenler, puanlarının hangi bölümler için yeterli olduğunu araştırıyor. Peki, YKS 2025 taban puanları belli oldu mu? İşte 2 -4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:25
YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

ÖSYM tercih takvimiyle tercihler başladı. YKS 2025 tercih kılavuzunun ilan edilmesiyle birlikte 2-4 yıllık bölümlerin taban puanları belli oldu. Açıklanan puanların ardından tercih listelerini hazırlayacak olan adaylar araştırmalarına başladı. Peki, YKS taban puanları ve sıralamalar açıklandı mı?

YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

YKS 2025 TERCİHLERİ BAŞLADI!

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

2025 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

2025 Tercih kılavuzuyla başarı sıralamaları ve kontenjanları yayımlandı:

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen takvime göre YKS tercih işlemleri 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

Posta, fax, elektronik posta vb. yöntemlerle gönderilen tercih listeleri işleme alınmayacak ve cevaplanmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

YKS TERCİH KILAVUZUNDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

YKS tercih kılavuzunda adaylar üniversitelerin adını program adı şeklinde görüntüleyebilecek. Kılavuzda ilgili bölümün öğretim süresi, alım yaptığı puan türü, genel kontenjanı, okul birincisi kontenjanı, şehit ve gazi yakını kontenjanı, 34 yaş üstü kontenjanı ile birlikte bir önceki yıla ilişkin başarı sırası ve en küçük (taban) puan yer alacak. Adaylar tercih listelerini hazırlarken kılavuzda özel ve genel şartlara dikkat edecek.

YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar