Trend Galeri Trend Yaşam YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

YKS TABAN PUANLARI 2025: 200, 240, 260, 280 ve 300 puanla hangi bölümü kazanırım? İşte taban puanları ve sıralamalar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için tercih sürecine dair takvim açıklandı. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar, tercih işlemlerini 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan üniversite adayları, 19 Temmuz'da ilan edilen sınav sonuçlarının ardından tercih listelerini oluşturmaya başladı. Adaylar şimdi gözlerini başarı sıralamaları, kontenjan sayıları ve taban puanlara çevirmiş durumda.Özellikle 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına yerleşmek isteyenler, puanlarının hangi bölümler için yeterli olduğunu araştırıyor. Peki, YKS 2025 taban puanları belli oldu mu? İşte 2 -4 yıllık bölümlerin başarı sıralamaları ve kontenjanları