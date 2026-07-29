YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar tercihlerini, 29 Temmuz 2026-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.