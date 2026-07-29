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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?
2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih takvimi doğrultusunda üniversite tercihleri belirlenen süre boyunca alınacak, ardından yerleştirme sonuçları adayların erişimine açılacak.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 13:24
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 14:27