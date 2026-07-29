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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?

2026 YKS tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. ÖSYM tarafından yayımlanan tercih takvimi doğrultusunda üniversite tercihleri belirlenen süre boyunca alınacak, ardından yerleştirme sonuçları adayların erişimine açılacak.

Giriş Tarihi: 29.07.2026 13:24 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 14:27
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?

YKS tercih maratonunun başlamasıyla birlikte milyonlarca üniversite adayı tercih işlemlerini tamamlamak için takvimi incelemeye başladı. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre tercih dönemi belirli tarihler arasında devam ederken, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih de netleşti.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar tercihlerini, 29 Temmuz 2026-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.

Tercih işlemleri, 10 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercihlerin 10 Ağustos'ta sona ermesinin ardından ÖSYM tarafından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih ise ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruyla belli olacak.

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YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?

YKS 2026 TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Adayların 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarına ilişkin tercihleri yalnızca dijital ortamda kabul edilecek. Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresindeki Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından gerçekleştirilebilecek.

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu! YKS tercihleri için son başvuru tarihi ne zaman?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör