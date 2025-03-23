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Yok böyle "büyü" dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...
Yok böyle "büyü" dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...
Batman Emniyeti bölgemizde oldukça yaygın hale gelen ve halkın inanç duyguları ile oynayan muska yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda dolandırıcıların yöntemini çözen ekipler şaştı kaldı. Öte yandan "masraf" adı altında müşterilerinden dudak uçuklatan miktarda ödeme talep ettikleri edinilen bilgiler arasında. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.03.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:44