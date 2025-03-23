Trend Galeri Trend Yaşam Yok böyle "büyü" dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...

Yok böyle "büyü" dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...

Batman Emniyeti bölgemizde oldukça yaygın hale gelen ve halkın inanç duyguları ile oynayan muska yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda dolandırıcıların yöntemini çözen ekipler şaştı kaldı. Öte yandan "masraf" adı altında müşterilerinden dudak uçuklatan miktarda ödeme talep ettikleri edinilen bilgiler arasında. İşte haberin detayları...

NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 23.03.2025 12:44 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 12:44
Yok böyle büyü dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...

Anne-kız oldukları belirlenen iki şüphelinin, sahip oldukları sözde ilahi güçler sayesinde insanlara şifa dağıttıklarını, kişisel sorunlarını çözdüklerini ve gelecekleriyle ilgili bilgiler verdiklerini iddia ettikleri ortaya çıktı.

Yok böyle büyü dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...

BÜYÜ MASRAFI ADI ALTINDA PARA TOPLAMIŞLAR

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin "büyü yapmak için gerekli masraflar" bahanesiyle müştekilerden yüksek miktarlarda para talep ettikleri belirlendi. Aracılar vasıtasıyla kişilerin özel bilgilerini öğrenerek güven kazandıkları ve bu yöntemle şahıslardan 300 milyon TL'lik kazanç elde ettikleri MASAK raporlarıyla tespit edildi.

Yok böyle büyü dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...

YÖNTEMLERİ PES DEDİRTTİ

Anne-kız şüphelilerin dolandırdıkları kişilerden birini Almanya'dan Batman'a getirdikleri ve evlerinde misafir ettikleri ortaya çıktı. Bu kişiden üzerinde el yazısıyla yazılı bir tişörtü dört gün boyunca giymesini isteyerek, bu sayede tüm kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları öğrenildi.

Yok böyle büyü dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 29 GÖZALTI

Batman merkezli olmak üzere toplam 7 ilde 18 Mart 2025 tarihinde saat 07.00'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan ikamet aramalarında büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defter ve kitaplar ele geçirildi. 21 Mart 2025 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkeme tarafından 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yok böyle büyü dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...