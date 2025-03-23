Yok böyle "büyü" dolandırıcılığı! Yöntemlerini gören şaştı kaldı! Bu tişörtü 4 gün giyersen...

YÖNTEMLERİ PES DEDİRTTİ

Anne-kız şüphelilerin dolandırdıkları kişilerden birini Almanya'dan Batman'a getirdikleri ve evlerinde misafir ettikleri ortaya çıktı. Bu kişiden üzerinde el yazısıyla yazılı bir tişörtü dört gün boyunca giymesini isteyerek, bu sayede tüm kötülüklerden kurtulacağı vaadinde bulundukları öğrenildi.