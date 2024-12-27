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Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldırımda yürüyen kadını yanından bisikletle geçerken elle taciz eden ve polis tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.12.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:19
Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

Olay, dün 14.30 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen N.Ş. (26) isimli kadın, yanından geçen bisikletli tarafından elle tacize uğradı.

Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. olduğunu tespit etti.

Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

Düzenlenen operasyonla şüpheli İ.K. kısa sürede Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yolda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırmıştı: Bisikletli tacizci hakkında karar verildi!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., bugün adliyeye sevk edildi. İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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