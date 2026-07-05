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Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda
Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; yeni haftada sıcaklıkların bazı illerde 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Ayrıca, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.07.2026 18:01
Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 18:07