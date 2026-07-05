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Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; yeni haftada sıcaklıkların bazı illerde 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Ayrıca, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.07.2026 18:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 18:07
Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 günü kapsayan haritalı hava durumu raporunu paylaştı.

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

Buna göre; bazı illerde termometrelerin 39 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

Rapora göre; hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

ANİ SEL, SU BASKINI, ULAŞIMDA AKSAMALAR...

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

İşte haritalı hava durumu tahmin raporları

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

9 Temmuz 2026 Perşembe

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

10 Temmuz 2026 Cuma

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BARTIN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (Erzurum ve Ardahan hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda
Yüksek sıcaklık ve sağanak bir arada! İstanbullular bu tarihlere dikkat: Kuvvetli yağış kapıda
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#METEOROLOJİ #HAVA DURUMU #SAĞANAK