Trend
Galeri
Trend Yaşam
Zaferlerin arkasındaki acı ve gözyaşı! 'Ocean's 7'yi tamamlayan ilk Türk Bengisu Avcı'dan samimi açıklamalar
Zaferlerin arkasındaki acı ve gözyaşı! "Ocean's 7"yi tamamlayan ilk Türk Bengisu Avcı'dan samimi açıklamalar
Ocean's Seven, açık su yüzücülüğünün Everest Dağı kabul edilen, dünyanın en zorlu ve en tehlikeli yedi doğal su kanalını yüzme anlamına geliyor. Bunu başaran ilk Türk Bengisu Avcı için çekilen belgesel, zaferinin perde arkasını anlatıyor: Yarım kalan üç geçiş, hipotermi, zehirli denizanaları ve milyonlarca kulaç... Bengisu Avcı ile belgeseli, buz gibi sulardaki fiziksel ve zihinsel mücadelesini ve okyanusla kurduğu derin bağı konuştuk: "İnsan okyanusu fethedemez. Okyanus izin verirse karşı kıyıya ulaşır"
Giriş Tarihi: 09.08.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 09.08.2026 10:10