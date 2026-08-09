Zaferlerin arkasındaki acı ve gözyaşı! "Ocean's 7"yi tamamlayan ilk Türk Bengisu Avcı'dan samimi açıklamalar

BÖYLE BİR AİLEM OLDUĞU İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM

- Her türlü çılgınlığında, ölümün kıyısında yüzdüğün anlarda "O mutluysa sorun yok" diyen harika bir anne-baban var. Sporcu anne ve babalarına neler tavsiye edersin?

- Ben çok şanslıyım. Çocukluğumdan beri attığım her kulaçta arkamda oldular. Sadece tribünde alkışlayan anne babalar olmadılar; birçok kanal geçişimde teknede benimle birlikteydiler. Dışarıdan bakınca sakin görünmeye çalışıyorlardı ama onların neler hissettiğini bugün daha iyi anlayabiliyorum. Çocuğunuzu saatlerce buz gibi okyanusta, dev dalgaların arasında izlemek tarif edilebilecek bir duygu değil. Molokai geçişinde zehirli denizanasıyla temas ettiğim anı onların gözlerinden görmek istemezdim. Ben acıyla mücadele ederken, annem hiçbir şey yapamadan tekneden sadece bana bakabiliyordu. Sanırım bir anne baba için en zor şey, evladının acı çektiğini görmek ama ona dokunamamaktır. Buna rağmen bana hiçbir zaman "Artık yeter" demediler. Hep, "Sen mutluysan biz de mutluyuz" dediler. Bu benim için tarifsiz bir güç kaynağı oldu. Sporcu anne babalarına tavsiyem, çocuklarınıza kendi hayallerinizi değil, onların hayallerini yaşama fırsatı verin. Özgür bırakın, yeteneklerinin peşinden gitmelerine izin verin.

