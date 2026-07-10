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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

2026 zamlı emekli maaşı ödeme takvimi gündemdeki yerini korurken, tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek ödemelerin tarihleri merak ediliyor. Peki, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? İşte ödeme takvimine ilişkin son durum.

Giriş Tarihi: 10.07.2026 23:21 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 23:49
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

Milyonlarca emeklinin gözü zamlı maaş ödemelerinde. Temmuz ayı maaş artışlarının kesinleşmesinin ardından 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler, zamlı maaşların hesaplara yatırılacağı tarihleri araştırmaya başladı. İşte, ödeme takvimi...

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

%17,76 ZAM ORANI SONRASI YENİ ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelindeki milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşlarına yansıtılacak olan %17,76'lık enflasyon artışı son veri ile ortaya çıktı. Haziran ayı verilerinin sisteme girilmesiyle birlikte netleşen bu oran, doğrudan Temmuz ayı bordrolarına yansıtıldı. Emekliler, yeni dönemde artırılmış tutarları ek bir başvuruya gerek kalmaksızın doğrudan tanımlı banka hesaplarında görebilecekler.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

2. 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: GÜN GÜN TAM LİSTE

SSK kapsamında olan 4A emeklileri için ödeme maratonu her ay olduğu gibi yine ayın 17'sinde başlıyor ve 26'sına kadar devam ediyor. Burada belirleyici kriter, e-Devlet üzerinden de sorgulanabilen tahsis numarasının son rakamıdır.

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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

(4A SSK)

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında maaşlarını alacak.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

4B BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur (4B) statüsünde emekli olan vatandaşların maaş ödeme döngüsü, SSK'lılara göre ayın ikinci yarısının son günlerine doğru yoğunlaşıyor. Esnaf ve tarım emeklileri için süreç ayın 25'inde başlayarak 28 Temmuz akşamına kadar tamamlanıyor. Bağ-Kur ödeme günleri de yine tahsis numarasının son hanesine göre şu şekilde sıralanıyor:

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklilerinin (4C) 14 günlük maaş farkı ödemelerinin ise SGK tarafından ilan edilecek özel takvim doğrultusunda yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz zam dönemlerine bakıldığında ödemelerin Temmuz ayının son haftasında hesaplara geçmesi beklenen detaylar arasında.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör