Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte, 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri!

2. 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ: GÜN GÜN TAM LİSTE

SSK kapsamında olan 4A emeklileri için ödeme maratonu her ay olduğu gibi yine ayın 17'sinde başlıyor ve 26'sına kadar devam ediyor. Burada belirleyici kriter, e-Devlet üzerinden de sorgulanabilen tahsis numarasının son rakamıdır.