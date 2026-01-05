ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2026: Yeni emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur...

2026 yılının ilk büyük ekonomi haberi geldi! Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 17 milyon emeklinin alacağı zam oranı %12,19 olarak tescillendi. Mevcut enflasyon farkı ile en düşük emekli aylığı tabanı 18.939 TL'ye çekildi. Maaş hesaplarındaki bu büyük değişikliğin ardından emekliler, "Zamlı maaşımı hangi gün çekeceğim?" sorusuna yanıt arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, Ocak ayında da aynı düzenle devam edecek. İşte 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler için Ocak 2026 emekli maaşı ödeme takvimi: