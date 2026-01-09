Trend Galeri Trend Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 (SSK, Bağ-Kur) zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ocak 2026 maaş artışları netleşti. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, son 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda emekli aylıkları yeniden hesaplanırken, en düşük emekli maaşı da 18 bin 939 TL'ye çıktı. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından şimdi gözler ödeme tarihine çevrildi. Ayrıca, en düşük emekli maaşında yapılacak düzenleme de devreye girecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak ve maaş bilgileri nasıl öğrenilecek?

Giriş Tarihi: 09.01.2026 07:00