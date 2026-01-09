Trend Galeri Trend Yaşam ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 (SSK, Bağ-Kur) zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 (SSK, Bağ-Kur) zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ocak 2026 maaş artışları netleşti. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, son 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu oran doğrultusunda emekli aylıkları yeniden hesaplanırken, en düşük emekli maaşı da 18 bin 939 TL'ye çıktı. Zam oranlarının kesinleşmesinin ardından şimdi gözler ödeme tarihine çevrildi. Ayrıca, en düşük emekli maaşında yapılacak düzenleme de devreye girecek. Peki, SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak ve maaş bilgileri nasıl öğrenilecek?

Giriş Tarihi: 09.01.2026 07:00
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

2026 yılı için emekli maaşlarına yapılacak artış oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti. Zam açıklamasının ardından emeklilerin en çok merak ettiği konu ise ödeme takvimi oldu. Milyonlarca hak sahibi, zamlı maaşların hangi tarihte hesaplarına yatacağını araştırıyor. Ayrıca, en düşük emekli maaşında yapılacak düzenleme de gündemde. Peki, Ocak 2026'da zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

2026 SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Şimdi SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günlerine dair araştırmalara başladı.

Peki, ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar zamlarını ne zaman alacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.

SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını zamlı olarak alacak.

Memur emeklileri ise maaşlarını bu ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.

İşte, ödeme günleri:

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 4A, 4B: 2026 SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?