Trend Galeri Trend Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,(SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme takvimi 2026

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,(SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme takvimi 2026

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2026 maaş artışları kesinleşti. TÜİK'in açıkladığı son veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte emekli aylıkları yeniden hesaplanırken, en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi.Zam oranlarının netleşmesinin ardından bu kez ödeme tarihleri gündeme geldi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak, maaş bilgileri nasıl sorgulanacak? İşte emeklilerin merak ettiği detaylar…

Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:34
Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi 2026

2026 yılına ilişkin emekli maaşı artış oranı yüzde 12,19 olarak netleşti. Zam kararının duyurulmasının ardından emekliler için en çok merak edilen konu ödeme takvimi oldu. Milyonlarca hak sahibi, zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara aktarılacağını araştırıyor.Peki zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek, Ocak ayı içinde yatırılacak mı? İşte emeklilerin yanıtını beklediği detaylar…

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi 2026

2026 SSK BAĞKUR EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30.89, aylık enflasyon yüzde 0.89 oldu. Buna göre 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 oldu.

6 aylık enflasyon farkına göre SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılacak.

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi 2026

Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Şimdi SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günlerine dair araştırmalara başladı.

Peki, ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar zamlarını ne zaman alacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi 2026

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.

SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını zamlı olarak alacak.

Memur emeklileri ise maaşlarını bu ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.

İşte, ödeme günleri:

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi 2026

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi 2026

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi 2026

4C Emekli Sandığı ödemeleri ise doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor.