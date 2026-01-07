Trend Galeri Trend Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, 4A, 4B,(SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödeme takvimi 2026

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2026 maaş artışları kesinleşti. TÜİK'in açıkladığı son veriler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Bu gelişmeyle birlikte emekli aylıkları yeniden hesaplanırken, en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye yükseldi.Zam oranlarının netleşmesinin ardından bu kez ödeme tarihleri gündeme geldi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatırılacak, maaş bilgileri nasıl sorgulanacak? İşte emeklilerin merak ettiği detaylar…

Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:34