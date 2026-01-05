Trend Galeri Trend Yaşam Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Ocak 2026 SSK, Bağ-Kur (4A-4B-4C) Emekli maaşı ödeme takvimi

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak 2026 zam oranları netleşti! TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 6 aylık enflasyon %12,19 olarak gerçekleşti. Bu rakamla birlikte emekli maaşları yeniden şekillenirken, en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL seviyesine yükseldi. Zam oranlarının belli olmasının ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) ocak ayı maaş ödeme tarihleri açıklandı mı? İşte detaylı ödeme takvimi.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:41
2026 yılının ilk büyük ekonomi haberi geldi! Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 17 milyon emeklinin alacağı zam oranı %12,19 olarak tescillendi. Mevcut enflasyon farkı ile en düşük emekli aylığı tabanı 18.939 TL'ye çekildi. Maaş hesaplarındaki bu büyük değişikliğin ardından emekliler, "Zamlı maaşımı hangi gün çekeceğim?" sorusuna yanıt arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre tahsis numarasına göre belirlenen ödeme günleri, Ocak ayında da aynı düzenle devam edecek. İşte 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler için Ocak 2026 emekli maaşı ödeme takvimi:

2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu. Bu kapsamda 6 aylık kümülatif oran yüzde 12,19 oldu.

Bu zam oranına göre en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL oldu. Şimdi SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş ödeme günlerine dair araştırmalara başladı.

Peki, ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar zamlarını ne zaman alacak?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar.

SSK ve Bağ-kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında maaşlarını zamlı olarak alacak.

Memur emeklileri ise maaşlarını bu ay başında aldığı için zamlar yansıtılmadı. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.

İşte, ödeme günleri:

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ


Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C Emekli Sandığı ödemeleri ise doğum tarihine göre değişiklik gösteriyor.