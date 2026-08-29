Zayıflama iğnelerindeki korkunç gerçek! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Asıl tehlike bırakınca başlıyor

KAHVE, KARACİĞER KANSERİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Temmuz 2026 sayılı Klinik Gastroentereoloji ve hepatoloji dergisinde yayınlanan13 yıllık takipli bir araştırma bize kahve tüketiminin karaciğerimiz üzerinde ne kadar değerli bir sağlık faydası olduğunu bir kere daha irdeledi. Kahveyi bıraktım, kafeinden arındım sağlığıma kavuştum saçmalıklarına kulak asmayın diyorum. İçebilen için kahve süper güç. Daha önceden de karaciğer hastalıklarında tanı ve tedavi kılavuzuna günde 2-3 fincan kahve tüketiminin karaciğer yağlanması ve fibrozisini önlediği için tüketim önerisi girmişti.