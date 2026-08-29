Trend
Galeri
Trend Yaşam
Zayıflama iğnelerindeki korkunç gerçek! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Asıl tehlike bırakınca başlıyor
Zayıflama iğnelerindeki korkunç gerçek! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Asıl tehlike bırakınca başlıyor
Zayıflama iğneleriyle verilen kilonun önemli bir kısmı, tedavi bırakıldığında geri gelebiliyor. İğne tek başına hiçbir zaman kalıcı çözüm olamaz. Yeterli protein ve lif alınmalı, düzenli egzersiz ve özellikle kas kaybını önlemek için direnç antrenmanları yapılmalıdır. Tedavinin bırakılması gerekiyorsa da mutlaka doktor kontrolünde planlanmalı.
Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2026 09:06