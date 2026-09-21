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Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

Adana'da 157 kiloya ulaşan eczacı kalfası 29 yaşındaki İlkcan İlhan, zayıflamak için geçen yıl özel bir hastanede bıçak altına yatınca başına gelmeyen kalmadı. Yapılan tüp mide ameliyatının ardından yaşadığı kusma, yürüme bozukluğu, ağrı şikayetlerinin geçmemesi üzerine 2 kez daha ameliyat oldu. 3 ameliyat geçirmesine rağmen şikayetlerinin devam ettiğini belirten İlhan, ilk iki ameliyatı yapan özel hastaneden şikayetçi oldu. Ağırlığı 72 kiloya kadar düşen İlhan, yaşadığı kabusu böyle anlattı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 21.09.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 10:40
Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

Eczacı kalfası 177 santim boyunda, 157 kilo ağırlığındaki İlkcan İlhan, zayıflamak için yıllardır uyguladığı şok diyetlerden sonuç alamayınca obezite tedavisi için araştırma yapmaya başladı. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren İlhan, özel bir hastaneye başvurdu. İlhan, doktoruyla 12 Eylül 2025'te ameliyat olmak üzere anlaştı. İlhan ameliyat olduktan kısa bir süre sonra kusma, yürüme bozukluğu ve ağrı şikayetleri başladı.

Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

Doktoruna başvuran İlhan, ameliyatın ardından bu tip komplikasyonların yaşanmasının normal olduğu yanıtını aldı. Ancak ağrıları devam eden İlhan, aynı yıl 15 Aralık'ta ikinci kez ameliyat edildi. Sağlığına kavuşamayan İlhan bu kez başvurduğu kamu hastanesinde 22 Ocak'ta üçüncü kez ameliyat edildi.

Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

İlhan, taburcu olduktan sonra özel hastaneden şikayetçi oldu. Sağlık sorunları devam eden İlhan, tek isteğinin iyileşmek olduğunu belirtti. İlhan'ın şikayeti üzerine Adana İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı.

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Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

'3 AMELİYAT GEÇİRDİM, HALA AYNI ŞİKAYETLERİ YAŞIYORUM'

Ameliyatlardan sonra yaşadığı süreci anlatan İlkcan İlhan, "Şikayetlerim hala devam ediyor. Doktorlarla iletişim halindeyim ancak bir türlü çözüme ulaşamadım. Kendi isteğimle ameliyat olmuştum fakat ilk günden itibaren sıkıntılı bir süreç yaşadım. Toplam 3 ameliyat geçirdim."

Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

"Gün geçtikçe kusmalarımda kan görmeye başladım. Bu süreçte başvurmadığım, görüşmediğim yer neredeyse kalmadı. Ancak buna rağmen bir sonuç alamadık. Şu anda 72 kiloya kadar düştüm. Yürüme bozukluğu, bayılma, kanlı kusma ve ishal şikayetlerim halen devam ediyor" diye konuştu.

Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

'HİÇBİR HASTANE BENİ KABUL ETMİYOR'

İlhan, yaşadığı sürecin sona ermesini ve sağlığına kavuşmayı istediğini belirterek, "Şu anda en büyük sorunum ise hiçbir hastanenin beni kabul etmemesi. Ben artık yalnızca sağlığıma kavuşmak istiyorum. Günden güne eriyorum ve daha fazla sağlık sorunu yaşamak istemiyorum."

Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

"YÜRÜME BOZUKLUĞU VE BAYILMA DEVAM EDİYOR"

"Yürüme bozukluklarım ve bayılmalarım devam ettiği sürece hayatımı nasıl sürdürebileceğimi bilmiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Direniyorum ama daha ne kadar direnebileceğimi bilmiyorum. Ailem de her gün başıma bir şey gelecek korkusuyla yaşıyor."

Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

"Benim tek dileğim ve isteğim, bir an önce sağlığıma kavuşmak ve yeniden kendi hayatımı sürdürebilmek. Başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ADANA