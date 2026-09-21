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Zayıflama uğruna hayatı karardı! Defalarca bıçak altına yattı: ‘Hiçbir hastane beni kabul etmiyor’

Adana'da 157 kiloya ulaşan eczacı kalfası 29 yaşındaki İlkcan İlhan, zayıflamak için geçen yıl özel bir hastanede bıçak altına yatınca başına gelmeyen kalmadı. Yapılan tüp mide ameliyatının ardından yaşadığı kusma, yürüme bozukluğu, ağrı şikayetlerinin geçmemesi üzerine 2 kez daha ameliyat oldu. 3 ameliyat geçirmesine rağmen şikayetlerinin devam ettiğini belirten İlhan, ilk iki ameliyatı yapan özel hastaneden şikayetçi oldu. Ağırlığı 72 kiloya kadar düşen İlhan, yaşadığı kabusu böyle anlattı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.09.2026 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 10:40