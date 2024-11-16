Zayıflamakla ilgili bildiğimiz her şey yanlışmış! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Bunu yiyen kilo veremez"
Obezite her geçen gün ülkemizde daha da yaygınlaşıyor. Türkiye, Avrupa'da obezite görülme sıklığı açısından maalesef birinci. Kızarmış, yoğun yağ içeren, çok kalorili sokak lezzetleri neredeyse her gün düzenli yeniyor. Şekerli yiyecekler artık her yerde ve tatlıdan hamur işlerine kadar bir çok zararlı ürünlerin tüketimi artıyor Gazlı, şekerli içecekler bolca tüketiliyor. Paketli yiyeceklere karşı aşırı bir ilgi mevcut. Kemik suyu, sakatatlar derken her şeyin aşırı tüketildiği bir dönemi yaşıyoruz. Çözüm kızarmış yağ, şekerli yiyecekler, gazlı içecekler ve hamur işlerinden uzak durup hareket etmek.
Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:11