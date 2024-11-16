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Zayıflamakla ilgili bildiğimiz her şey yanlışmış! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Bunu yiyen kilo veremez"

Obezite her geçen gün ülkemizde daha da yaygınlaşıyor. Türkiye, Avrupa'da obezite görülme sıklığı açısından maalesef birinci. Kızarmış, yoğun yağ içeren, çok kalorili sokak lezzetleri neredeyse her gün düzenli yeniyor. Şekerli yiyecekler artık her yerde ve tatlıdan hamur işlerine kadar bir çok zararlı ürünlerin tüketimi artıyor Gazlı, şekerli içecekler bolca tüketiliyor. Paketli yiyeceklere karşı aşırı bir ilgi mevcut. Kemik suyu, sakatatlar derken her şeyin aşırı tüketildiği bir dönemi yaşıyoruz. Çözüm kızarmış yağ, şekerli yiyecekler, gazlı içecekler ve hamur işlerinden uzak durup hareket etmek.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:11
Zayıflamakla ilgili bildiğimiz her şey yanlışmış! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Bunu yiyen kilo veremez

Bugün Türkiye'de obezitenin asıl sebebi yetersiz beslenmenin daha doğrusu kaliteli besin örüntüsünden çok karın doyurmak için saf karbonhidratlar, şekerli yiyecekler, paket yiyecekler, kızarmış ve yağlı etlerden zengin, yüksek doymuş ve trans yağlı besinlerin sürekli ve fazla yenmesi sonucu oluştuğunu belirtmek gerekiyor.

Zayıflamakla ilgili bildiğimiz her şey yanlışmış! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Bunu yiyen kilo veremez

Ülkemizde patates, pilav, makarna, kek, börek, pasta, tatlı gibi maliyeti daha düşük kilo nedeni olan besinlere daha kolay ulaşılmasıyla oluştuğunu bilmek önemlidir. Obezite artık zengin bireylerin bir sorunu değil tüm dünyanın bir problemi olarak karşımıza çıktığını da unutmamamız gerekiyor.

Zayıflamakla ilgili bildiğimiz her şey yanlışmış! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Bunu yiyen kilo veremez

Yanlış beslenme ile metabolizma düzenli olarak yağ depolamaya adapte çalışır. O nedenle önce yanlış beslenme alışkanlıklarını düzene sokmak gerekir. Özellikle yenilen yiyeceklerin içinde bulunan karbonhidrat ve yağları aşırı tüketmeye başlanıldığında aktivite yapılmıyorsa vücut bu besin öğelerini direk olarak yağ deposuna dönüştürmeye çalışır.

Zayıflamakla ilgili bildiğimiz her şey yanlışmış! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Bunu yiyen kilo veremez

Eğer beslenmenizde karbonhidrat ve yağı azaltır sağlıklı protein kaynaklarını da yeterli düzeyde alırsanız hemen yağ yakma vücutta başlar. Yağ yakımını hızlandırmak için su içmeli, kardiyo yapmalı, öğün düzeni bozulmamalı ve tereyağı dahil tüm katı yağlar mutfaktan arındırılmalıdır.

Zayıflamakla ilgili bildiğimiz her şey yanlışmış! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Bunu yiyen kilo veremez

OBEZİTENİN OLUŞMASINDA BAŞLICA RİSK FAKTÖRLERİ

Obezitenin oluşmasında başlıca risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır:
Aşırı ve yanlış beslenme alışkanlıkları
Yetersiz fiziksel aktivite
Yaş
Cinsiyet
Eğitim düzeyi
Sosyo – kültürel etmenler
Gelir durumu
Hormonal ve metabolik etmenler
Genetik etmenler
Psikolojik problemler
Sık aralıklarla çok düşük enerjili diyetler uygulama
Sigara- alkol kullanma durumu
Kullanılan bazı ilaçlar (antideprasanlar vb.)
Doğum sayısı ve doğumlar arası süre

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