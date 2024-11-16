Zayıflamakla ilgili bildiğimiz her şey yanlışmış! Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Bunu yiyen kilo veremez"

Ülkemizde patates, pilav, makarna, kek, börek, pasta, tatlı gibi maliyeti daha düşük kilo nedeni olan besinlere daha kolay ulaşılmasıyla oluştuğunu bilmek önemlidir. Obezite artık zengin bireylerin bir sorunu değil tüm dünyanın bir problemi olarak karşımıza çıktığını da unutmamamız gerekiyor.

