Zeytinburnu'ndaki park yeri cinayetinde bir kişi hayatını kaybetmişti! Sanıklardan mahkemede pes dedirten ifade: "Korkutmak için sıktım”

'KAFAMI BIR ÇEVİRDİM OĞLUMUN ÜSTÜNDE ÜÇ KİŞİ VAR'
Tanık Sabri Arıkan, "3 ay öncesiyle ilgili bilgim yok. Biz alışverişe geldik. Aracı park ettik. Çalışan, 'Mal indireceğiz, çeker misiniz' dedi. Çektik. Tutup atmaya çıktık. Bekliyorum, gelen giden yok. Kafamı bir çevirdim, oğlumun üstünde 3 kişi var. Ben orayı anlayıp dinleyene kadar esnaf ayırdı. Nadir yanıma geldi, özür diledi. Peşinden oğlu geldi, özür diledi. 'Oğlunu al git. Oğlum dönünce ortalık karışmasın' dedim. Bunlar gittiler. Olay günü ben orada değildim" ifadelerini kullandı.
'HACI ABİ AYAĞA DOĞRU SIKARAK GELDİ'
Tanık Sinan Akdemir, "İbrahim koşarak dışarı çıktı. İbrahim'in babasıyla münakaşa edince Sedat, İbrahim'e tekme attı. Sedat, İbrahim'e küfrederek yumruk attı. Hiç tanımadığım biri de İbrahim'e yumruk attı. Biz de dedik ayırırız hacı abi ayağa doğru sıkarak geldi. Sonra böyle devam etti. Ateş edince biz çekildik. Hacı abi daha sonra silahı başkasına verdi" dedi.
ARA KARAR VERİLDİ
Mahkeme, ara kararını açıkladı. Sanık Nadir Kurt ve İbrahim Kurt'un tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Sinan Arıkan (39) ile maktul Sedat Arıkan'ın (34) kardeş, sanıklar Nadir Kurt (59) ile İbrahim Kurt'un (31) ise baba-oğul oldukları belirtildi. İddianamede, Nadir Kurt'un tabancayla ateş ederek, İbrahim Kurt'un ise elleriyle vurarak Sinan Arıkan'ın yaralanmasına ve Sedat Arıkan'ın ölümüne neden oldukları değerlendirmesine yer verildi. Sanıkların "kasten öldürme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarını iştirak halinde işledikleri belirtildi. İddianamede, Nadir Kurt ile oğlu İbrahim Kurt hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, Sinan Arıkan'a yönelik "silahla kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Nadir Kurt hakkında ayrıca "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.