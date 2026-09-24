Zeytinburnu'ndaki park yeri cinayetinde bir kişi hayatını kaybetmişti! Sanıklardan mahkemede pes dedirten ifade: "Korkutmak için sıktım”

Sanık Nadir Kurt, "2025'te ne olduysa anlamadım. Ben 15-20 yıldır kiracıyım. 2 numaralı dükkanın sahibinden kiramı alamıyorum diye beni mahkemeye verdiler. Sonra bana sataşmaya başladı. İlk sataşması bir araba dolusu mal getirdiğim zaman oldu. Geldi, 'Bu arabayı çekeceksin' dedi. Ben de 'Neden çekeyim, mal dolu' dedim. İnsan gibi gelip söylese anlatacağım. 'Kardeşim şimdi olmaz, 2 saat sonra gel' dedim. Bana sataşmaya başladı. İbrahim de aşağıdan geldi. İbrahim'e sataşmaya çalıştı. Ben İbrahim'i içeri gönderdim. Onu da evine götürdüler. 20-25 gün sonra otururken 'Senin oğlunun kafasını gözünü kıracağım' dedi. Ben de 'Ne oldu, yanlışını söyle' dedim. 'Önce benimkini kıracaksın' dedi. 'Olur' dedim" ifadelerini kullandı.

'BEN BUNU GÖRDÜĞÜM ZAMAN YOL DEĞİŞTİRİYORDUM'

Nadir Kurt, "Bana sataşıyor, idare ediyorum. Geldi tekme attı. 'Atarsam ne yaparsın?' dedi. 'Bir şey yapmam, at' dedim. 5 Aralık'ta İSPARK tadilata gidince aracı dükkanın önüne koydum. 2 gün kalacaktı. Ben bunu gördüğüm zaman yol değiştiriyordum. Cuma günü bir arkadaşım vardı. Geçerken 'Gel çay içelim' dedi. Çay içiyorduk. Arabasının arkasına park etti. 'Bu araba kimin?' dedi. 'Benim arabam' dedim. Ayağını kaldırdı, 'Bu arabayı buraya park etme' dedi. 'Hayırdır, Sedat' dedim. Ben onu, 'Bu araç buradan gidecek zaten' demek için çağırdım. 'Sen kimsin de beni ayağına çağırtıyorsun' dedi. 'Sen kimsin' dedi. İbrahim dışarı çıktı. Sedat yakamdan tutmuştu. İbrahim'e tekme salladı. Kavgada bir şey yapamadık. Esnaflar hepimizi ayırdı. Babası köşede bizi seyrediyor. Mahalleliler ayırıyor. Bu adam bizi izliyor. Bize küfürler etti. İnsanların bunu tuttuğunu gördü. Küfürler ediyor. Bana 'Dükkanı boşaltacaksın' dedi. Dükkanı 2-3 saat önce kapattık. Başımız belaya girmesin diye" dedi.