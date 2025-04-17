Trend Galeri Trend Yaşam ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

Geçtiğimiz hafta Balkanlar ve Arktik bölgesinden gelen soğuk hava dalgası, ülkemizin iç ve yüksek kesimlerinde zirai dona neden oldu. Bu olumsuz hava koşulları, birçok üreticiyi zor durumda bıraktı. Büyük ölçüde yaşanan bu mağduriyetin ardından, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere destek verileceği duyurulmuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise çiftçilere bir müjde daha vererek desteklerin kapsamını genişletti. Peki, zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

Giriş Tarihi: 17.04.2025 14:14 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:14
ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

Geçtiğimiz hafta ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, özellikle iç ve doğu bölgelerde zirai dona yol açtı. Bu durum, pek çok il ve ilçede tarım üreticilerinin mağduriyet yaşamasına neden oldu. Konuya ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Peki, zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler? İşte detaylar...

ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

BAKAN YUMAKLI DUYURDU!

"Zirai don yaşanan illerimizde, il ve ilçe müdürlüklerimiz ile TARSİM ekiplerimiz ilk andan itibaren sahada üreticimizin yanında yer almakta, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Zirai don sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaları, hasarı oranında karşılayacağız."

ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

ZİRAİ DON DESTEK ÖDEMELERİ KAPIDA!

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı sigortası olmayan üreticilerin de giderlerinin ödenmesi kararı alındı. Hükümet zirai don felaketinin yaşandığı yerlerde çiftçiye sulama ve elektrik desteği verilmesini de tartışıyor. Çiftçiye faizsiz kredi destekleri de gelebilir. Bakanlık ayrıca bir dahaki sene ağaçların meyve verebilmesi için de teknik çalışmalar yürütecek.

ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

MECLİS'TE KOMİSYON KURULDU

Meclis de zirai don olaylarına ilişkin önemli bir karar aldı. Genel Kurul'da tüm partilerin ortak oyuyla, zararların tespiti ve benzer afetlerin etkilerinin azaltılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon hızla başkan ve üyelerini seçerek çalışmalarına başlayacak.

ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

ZİRAİ DON DESTEĞİ HANGİ İLLERDE VERİLECEK?
Zirai don desteği ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından il detayları paylaşılacak. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.