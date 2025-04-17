Trend Galeri Trend Yaşam ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

ZİRAİ DON DESTEĞİ 2025: Bakan Yumaklı duyurdu! Zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?

Geçtiğimiz hafta Balkanlar ve Arktik bölgesinden gelen soğuk hava dalgası, ülkemizin iç ve yüksek kesimlerinde zirai dona neden oldu. Bu olumsuz hava koşulları, birçok üreticiyi zor durumda bıraktı. Büyük ölçüde yaşanan bu mağduriyetin ardından, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere destek verileceği duyurulmuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise çiftçilere bir müjde daha vererek desteklerin kapsamını genişletti. Peki, zirai don desteği hangi illere yapılacak, şartları neler?