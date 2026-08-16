Zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkmanın 6 yolu! Bizi asıl yoran olaylar değil bu yanılsama...

3- Kurduğunuz cümleyi sınayın: İçinde "hep", "asla", "hiç kimse" ve "herkes" geçen cümlelere özellikle dikkat edin. Çünkü zihin acı çektiğinde tek bir olayı bütün hayatın kanıtıymış gibi yorumlayabilir. Kendinize sorun: "Bu cümle gerçeğin tamamını mı anlatıyor, yoksa şu an hissettiğim duygunun yorumu mu?" Ardından elinizdeki somut kanıtlara bakın. Duygunuzu reddetmeyin; fakat duygunuzun söylediği her şeyi de gerçek kabul etmeyin.

4- Yirmi dört saat içinde küçük bir adım atın: Bir telefon görüşmesi, bir mesaj, bir başvuru ya da yalnızca yeni bir araştırma... Adımın büyük olması gerekmez. Önemli olan, zihninize yeniden "Hâlâ yapabileceğim bir şey var" mesajını vermektir. Çünkü kontrol duygusu yalnızca düşünerek geri gelmez. İnsan, harekete geçtiğini gördükçe kendisini yeniden güçlü hissetmeye başlar.