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Zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkmanın 6 yolu! Bizi asıl yoran olaylar değil bu yanılsama...
Zorluklar karşısında yeniden ayağa kalkmanın 6 yolu! Bizi asıl yoran olaylar değil bu yanılsama...
Hayatta karşımıza çıkan her şeyi kontrol etmek mümkün değil. Ancak yaşadıklarımızı nasıl yorumladığımız ve sonrasında attığımız adımlar, zorluklarla başa çıkma biçimimizi değiştiriyor. Yapılan araştırmalar da kontrolün kendi elinde olduğuna inanan kişilerin sorunlar karşısında daha kolay harekete geçtiğini gösteriyor. Peki zor zamanlarda kontrolü yeniden ele almak için ne yapabiliriz?
Giriş Tarihi: 16.08.2026 09:53
Güncelleme Tarihi: 16.08.2026 09:55