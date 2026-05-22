ZTK FİNAL ZAMANI! Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'un dev randevusuna dair güncel yayın bilgileri, karşılaşmanın saati, şifresiz yayınlanacağı kanal, Antalya'daki tarihi finale dair muhtemel 11'ler ve son dakika kupa detayları futbolseverlerin radarındaki yerini aldı. Peki; Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve ZTK finali hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 22.05.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 22.05.2026 11:36
Türk futbolunda sezonun en görkemli gecelerinden biri Antalya'da yaşanıyor. 64. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Karadeniz fırtınası ile Anadolu kartalı, sezonun en büyük kupasını müzelerine götürebilmek için sahaya çıkıyor. Eleme turları boyunca büyük bir direnç göstererek adını finale yazdıran iki köklü kulübün kozlarını paylaşacağı tarihi 90 dakika, tüm Türkiye'deki futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı yayını başında yerler alındı.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbol tutkunlarının haftalardır büyük bir merakla beklediği Trabzonspor - Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası, 22 Mayıs 2026 Cuma (Bugün) akşamı saat 20:45'te başlayacak. Antalya'da bulunan Corendon Airlines Park Stadyumu'nun (Antalya Stadyumu) ev sahipliği yapacağı finalde heyecan dorukta.

TÜRKİYE KUPASI FİNALİ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonu belirleyecek olan dev randevu, televizyon ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Trabzonspor - Konyaspor maçı ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ VE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ

Antalya'daki bu dev finalde düdük çalacak isim, Türkiye'nin uluslararası arenadaki hakemlerinden Halil Umut Meler oldu.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Bardhi, Muleka

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör