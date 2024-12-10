ABD basınında Başkan Erdoğan’a övgü yağdı: “Türkiye’nin başarısına yenisi eklendi”

Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın, Beşşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte güney komşusu üzerindeki nüfuzunun önemli ölçüde arttığını ve bu durumun, Başkan Erdoğan'ın içeride ve uluslararası alanda siyasi konumunu güçlendirdiğini aktardı.

KÜRESEL POLİTİKADA USTA STRATEJİLER

Bloomberg haberinde, "Son yıllarda giderek daha bağımsız bir dış politika izleyen NATO üyesi ve uzun süreli bir ABD müttefiki olan Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin, etkisini genişletmek için değişen küresel düzeni yakalamada usta olduğunu kanıtladı" sözlerine yer verdi.

Konuyla ilgili örnekler veren Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın Libya'daki gidişatı değiştirmeye yardımcı olduğundan, Karadeniz tahıl ihracatına izin veren bir koridor tasarlamasından, Rusya ve Ukrayna arasında barışı sağlamak için çaba göstermesinden, İsrail'e karşı dik duran ve Filistin davasını savunan nadir bir ses olduğundan bahsetti. Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın başarılarına şimdi de Suriye'nin eklenebileceğini bildirdi.