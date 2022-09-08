DJ Gezgin cinayeti olayı, nedir, kimdir, katili kim? DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayetinde flaş gelişme!

Müge Anlı Tatlı Sert'te gündeme gelen DJ Gezgin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Manisa'da yaşayan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan, 5 yıl önce Manisa'da sırra kadem basmıştı. 5 yıldır aydınlanmayan olayda çarpıcı iddialar ortaya atılırken özellikle programın izleyenleri "DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti olayı, nedir, kimdir, katili kim?" sorularına yanıt arıyor. İşte DJ Gezgin cinayetinden detaylar.
Mehmet'in (DJ Gezgin) kardeşi Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına katılarak cinayetin aydınlatılmasını istedi. Kardeşini sevgilisi Cemal Durmaz'ın öldürdüğünü açıkladı. Ancak sır olay aydınlatılamadı.
SON DAKİKA: FATMA KARADAĞ VE CEMAL DURMAZ MÜGE ANLI TATLI SERT'TE KARŞI KARŞIYA GELDİ
Müge Anlı Tatlı Sert programında, Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz karşı karşıya geldi.
"AYNI EVİ PAYLAŞMADIK"
İddiaları reddeden Cemal Durmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor.
Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum"
"SENİN BAŞINA ÖYLE BİR ÇORAP ÖRECEĞİM Kİ..."
Cemal Durmaz, evinde yapılan arama çalışmalarında bulunan dişin Fatma Karadağ'ın oğlu tarafından bırakıldığını, "Senin başına öyle bir çorap öreceğim ki, temizleyemeyeceksin" diye tehdit edildiğini ileri sürdü.
GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER
Ancak yayına bağlanan görgü tanığı Fatma Karadağ ve Cemal Durmaz'ın yalanlarını ortaya çıkardı.
Cinayet sonrası Fatma Karadağ ve Cemal Durmaz'ın imam nikahıyla evli olduklarını, birlikte yaşamaya devam ettiklerini ancak kirayı ödeyemedikleri için buradan taşındıklarını ileri sürdü.
Evde kaldıkları süreçte Fatma Karadağ'ın kardeşinin gördüğü işkenceleri komşularına anlattığını ileri süren tanık, daha sonra Cemal Durmaz'ın ortadan kaybolduğunu anlattı.Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında bugün sürpriz bir isim konuştu.Fatma Karadağ'ın ev sahibi,önemli açıklamalarda bulundu.Fatma Hanım ve oğlu Alim'in Cemal Bey'den korkar tavırlar sergilediğini ifade eden ev sahibi, Cemal Bey'in ikna gücünün çok iyi olduğunu, normalde evini bir memura vermek istediğini ancak Cemal Bey'in kendisini telefonda bile bir şekilde ikna ettiğini ifade etti.
Alim'in annesinin sevgilisine 'babam' diye hitap ettiği ve Fatma ile Cemal'in ise karı-koca olduklarını söylediklerini belirten ev sahibi, açıklamaları ile herkesi şaşkına çevirdi.Fatma Karadağ'ın Cemal Durmaz ile ayrıldığını ifade ettiğini ve, "Kardeşimi öldürdü sonra da halıya sarıp götür halıya sardı" dediğini söyleyen ev sahibi kafadaki soru işaretini ikiye katladı.