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DJ Gezgin cinayeti olayı, nedir, kimdir, katili kim? DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayetinde flaş gelişme!

DJ Gezgin cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olmaya devam ediyor. Sır perdelerinin aralandığı reyting rekortmeni programda; 5 yıl önce sırra kadem basan Mehmet Karahan’ın kardeşinin sevgilisi tarafından öldürüldüğü açıklansa da sır olay aydınlatılamadı. Şimdilerde ise programın takipçileri “DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti olayı, nedir, kimdir, katili kim?” soruları arıyor. Cinayette kimlerin parmağı olduğu ve olayın nasıl gerçekleştiği ise araştırılmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı’daki DJ Gezgin olayında son durum ve detaylar.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 11:03
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DJ Gezgin cinayeti olayı, nedir, kimdir, katili kim? DJ Gezgin Mehmet Karahan cinayetinde flaş gelişme!

Müge Anlı Tatlı Sert'te gündeme gelen DJ Gezgin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Manisa'da yaşayan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan, 5 yıl önce Manisa'da sırra kadem basmıştı. 5 yıldır aydınlanmayan olayda çarpıcı iddialar ortaya atılırken özellikle programın izleyenleri "DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti olayı, nedir, kimdir, katili kim?" sorularına yanıt arıyor. İşte DJ Gezgin cinayetinden detaylar.

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert’te Fatma Karadağ’ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı: Kardeşimi öldürdü sonra da...

Mehmet'in (DJ Gezgin) kardeşi Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına katılarak cinayetin aydınlatılmasını istedi. Kardeşini sevgilisi Cemal Durmaz'ın öldürdüğünü açıkladı. Ancak sır olay aydınlatılamadı.

SON DAKİKA: FATMA KARADAĞ VE CEMAL DURMAZ MÜGE ANLI TATLI SERT'TE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Müge Anlı Tatlı Sert programında, Fatma Karadağ ve suçladığı eski sevgilisi Cemal Durmaz karşı karşıya geldi.

"AYNI EVİ PAYLAŞMADIK"

İddiaları reddeden Cemal Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor.
Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum"

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert'te Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı:

"SENİN BAŞINA ÖYLE BİR ÇORAP ÖRECEĞİM Kİ..."

Cemal Durmaz, evinde yapılan arama çalışmalarında bulunan dişin Fatma Karadağ'ın oğlu tarafından bırakıldığını, "Senin başına öyle bir çorap öreceğim ki, temizleyemeyeceksin" diye tehdit edildiğini ileri sürdü.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

Ancak yayına bağlanan görgü tanığı Fatma Karadağ ve Cemal Durmaz'ın yalanlarını ortaya çıkardı.

Cinayet sonrası Fatma Karadağ ve Cemal Durmaz'ın imam nikahıyla evli olduklarını, birlikte yaşamaya devam ettiklerini ancak kirayı ödeyemedikleri için buradan taşındıklarını ileri sürdü.

Dj Gezgin cinayetinde son dakika: Müge Anlı Tatlı Sert'te Fatma Karadağ'ın ev sahibi konuştu ortalık karıştı:

Evde kaldıkları süreçte Fatma Karadağ'ın kardeşinin gördüğü işkenceleri komşularına anlattığını ileri süren tanık, daha sonra Cemal Durmaz'ın ortadan kaybolduğunu anlattı.Müge Anlı Tatlı Sert canlı yayınında bugün sürpriz bir isim konuştu.Fatma Karadağ'ın ev sahibi,önemli açıklamalarda bulundu.Fatma Hanım ve oğlu Alim'in Cemal Bey'den korkar tavırlar sergilediğini ifade eden ev sahibi, Cemal Bey'in ikna gücünün çok iyi olduğunu, normalde evini bir memura vermek istediğini ancak Cemal Bey'in kendisini telefonda bile bir şekilde ikna ettiğini ifade etti.

Alim'in annesinin sevgilisine 'babam' diye hitap ettiği ve Fatma ile Cemal'in ise karı-koca olduklarını söylediklerini belirten ev sahibi, açıklamaları ile herkesi şaşkına çevirdi.Fatma Karadağ'ın Cemal Durmaz ile ayrıldığını ifade ettiğini ve, "Kardeşimi öldürdü sonra da halıya sarıp götür halıya sardı" dediğini söyleyen ev sahibi kafadaki soru işaretini ikiye katladı.

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