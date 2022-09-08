DJ Gezgin cinayeti olayı, nedir, kimdir, katili kim? DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayetinde flaş gelişme!

Müge Anlı Tatlı Sert'te gündeme gelen DJ Gezgin cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Manisa'da yaşayan DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan, 5 yıl önce Manisa'da sırra kadem basmıştı. 5 yıldır aydınlanmayan olayda çarpıcı iddialar ortaya atılırken özellikle programın izleyenleri "DJ Gezgin (Mehmet Karahan) cinayeti olayı, nedir, kimdir, katili kim?" sorularına yanıt arıyor. İşte DJ Gezgin cinayetinden detaylar.

"Fatma bana komplo kuruyor. Fatma, kuyruk acısı olduğu için bana yalan söylüyor. Fatma ile aynı evi paylaşmadık. O evde ben sadece güvercin besledim. Ben sokaktaki hayvanlara da bakıyorum"

Mehmet'in (DJ Gezgin) kardeşi Fatma Karadağ ise Müge Anlı ile Tatlı Sert yayına katılarak cinayetin aydınlatılmasını istedi. Kardeşini sevgilisi Cemal Durmaz'ın öldürdüğünü açıkladı. Ancak sır olay aydınlatılamadı.

"SENİN BAŞINA ÖYLE BİR ÇORAP ÖRECEĞİM Kİ..."

Cemal Durmaz, evinde yapılan arama çalışmalarında bulunan dişin Fatma Karadağ'ın oğlu tarafından bırakıldığını, "Senin başına öyle bir çorap öreceğim ki, temizleyemeyeceksin" diye tehdit edildiğini ileri sürdü.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI: BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETTİLER

Ancak yayına bağlanan görgü tanığı Fatma Karadağ ve Cemal Durmaz'ın yalanlarını ortaya çıkardı.

Cinayet sonrası Fatma Karadağ ve Cemal Durmaz'ın imam nikahıyla evli olduklarını, birlikte yaşamaya devam ettiklerini ancak kirayı ödeyemedikleri için buradan taşındıklarını ileri sürdü.