HAYDİ KANARYA! Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izle ekranı ile bu akşam heyecan dolu UEFA Avrupa Ligi karşılaşması futbolseverlerle buluşacak. Temsilcimiz olan sarı lacivertli takım Kiev temsilcisi karşısında galibiyet hayali kuruyor. Akşam saatleriyle beraber ise "Exxen TV Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı yayın izle" araştırmaları hız kazandı. İşte Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı izle ekranı ve detaylar...
FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç takvimi belli oldu. Fenerbahçe-Dinamo Kiev 8 Eylül 19.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe maçı Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.