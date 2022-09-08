Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta? FB Dinamo Kiev Exxen ile canlı izle ekranı!

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam oynanacak. Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turunda elendiği Dinamo Kiev'e karşı rövanş niteliğinde bir maça çıkacak. Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı yayın kanalı ile birlikte, Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman soruları araştırılıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe Dinamo Kiev maçını Macar hakem Tamas Bognar yönetecek.
Şampiyonlar Ligi eleme turunda elendiği Dinamo Kiev karşısında rövanş niteliğinde bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de mutlak galibiyet tek hedef!
Kura çekimi öncesi, "Bu eşleşme boğazımda düğüm gibi kaldı" sözlerini sarf eden Jorge Jesus ve öğrencileri, Avrupa Ligi gruplarındaki ilk mücadelesinde rakibini geçmeyi hedefliyor.
Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta başlayacak?
İşte FB Dinamo Kiev canlı izle ekranı!
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan mücadeleyi Macar hakem, Tamas Bognar yönetecek. Karşılaşma bu akşam saatler 19.45'i gösterdiğinde başlayacak.
FENERBAHÇE'NİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe'nin bu akşam oynayacağı kritik mücadele Exxen ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.
İşte FB Kiev maçı 11'leri;
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gustavo, Szalai, Luan, Ferdi, Arao, Crespo, Alioski, King, Pedro, Valencia
Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Shaparenko, Shepelev, Karavaev, Buyalskyi, Tsygankov, Vanat
Çok şey değişti
Fenerbahçe için bugün Kadıköy'de oynanacak karşılaşma bir anlamda rövanş olacak. 20-27 Temmuz'daki maçların üzerinden belki çok uzun süre geçmedi ama iki takımda da değişim büyük oldu. Fenerbahçe transferlerini yaptı, formunu artırdı. Dinamo Kiev ise en önemli oyuncularından Verbic'i kaybetti, formu düştü, Ukrayna Ligi'ne 2 maçta sıfır puanla başladı. Jesus ve öğrencileri için rövanş vakti. Hedef, güzel bir galibiyetle hem gruba 3 puanla başlamak hem de Dinamo Kiev'den rövanşı almak...
Jorge Jesus: Bu gruptan çıkacak yeterli kaliteye sahibiz
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik patronu, Dinamo Kiev maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. Jorge Jesus, "Bulunduğumuz gruptaki 3 takımın (Fenerbahçe, Dinamo Kiev, Rennes) dengeli olduğunu düşünüyorum. Bu gruptan çıkacak yeterli kaliteye sahibiz" dedi. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'deki ilk hedefinin lig olduğunu tekrarladı. Jesus, "Diğer yandan Avrupa'da toplanan puanlar ülke futbolu için çok önemli. Türkiye'de statlar ve takımlar çok iyi. Ülke sıralamasına baktığınızda, buranın kalitesini yansıtmıyor. Takımların bunu yukarı çekmesi gerek" yorumunu yaptı.