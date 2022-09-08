Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı bu akşam saat kaçta? FB Dinamo Kiev Exxen ile canlı izle ekranı!

Çok şey değişti

Fenerbahçe için bugün Kadıköy'de oynanacak karşılaşma bir anlamda rövanş olacak. 20-27 Temmuz'daki maçların üzerinden belki çok uzun süre geçmedi ama iki takımda da değişim büyük oldu. Fenerbahçe transferlerini yaptı, formunu artırdı. Dinamo Kiev ise en önemli oyuncularından Verbic'i kaybetti, formu düştü, Ukrayna Ligi'ne 2 maçta sıfır puanla başladı. Jesus ve öğrencileri için rövanş vakti. Hedef, güzel bir galibiyetle hem gruba 3 puanla başlamak hem de Dinamo Kiev'den rövanşı almak...