İsrail terörden temizlenen Suriye’de işgali ilerletti! Netanyahu’dan açık tehdit: Sonunuz aynı olacak!

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

NETANYAHU'DAN YENİ TEHDİT

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda muhalif güçleri hedef aldı. Paylaştığı videoda Şam'ı ele geçiren Suriyeli muhalifleri "Esad'ın izinden gidip İran'ın ülkeye yerleşmesine izin vermeyin" sözleriyle hedef alan Netanyahu, "Eğer rejim İran'ın Suriye'de kendisine yer bulmasına ya da İran silahlarının Hizbullah'a iletilmesine izin verirse ya da bize saldırırsa, güçlü bir yanıt veririz ve bedeli ağır olur" dedi.