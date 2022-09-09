Merkür retrosu ne zaman bitiyor, etkileri nelerdir? Merkür yine geri gidiyor! İşte etkileri!

Merkür Terazi burcunda (retrograde) geriliyor. Terazi burcunda gerçekleşecek olan gezegen gerilemesinin astrologlara göre; hayatımıza birçok etkisi bulunuyor. Bu gezegen; 11 Eylül'e kadar mücadele gezegeni olan Mars ile olumlu bir görünüm de olacak bu da bize iletişim alanında geçmişe dair çok daha hızlı bir biçimde eksiklerimizi gidereceğimiz anlamına geliyor. Peki, Merkür retrosunun başka ne etkileri var? İşte Merkür retrosu burçlara etkileri ve tüm detaylar...

Merkür retrosunda yaşanan bu gerileme etki ettiği alanlarda çalışmaların iyi gitmemesine, yönetimde sorunlar yaşanmasına ve kargaşaya yol açar. Sene içinde 2 ya da 3 kez meydana gelen bu Retro sırasında kişilerin hayatlarında alacakları kararlar doğrultusunda dikkatli olması ifade edilir.

Merkür Retrosu'nun kelime anlamı gezegenin gerilemesinde meydana gelen olaylar bütünüdür. Gezegenlerde yaşanan bu gerileme, güneş sisteminde bulunan yörüngesinde meydana gelen yavaşlama ve geri geri gitmesinden kaynaklanır. Bu gerileme dünyadan bakıldığında da görülür.

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?

"9 Eylül – 4 Ekim arasında Terazi burcunda başlayıp Başak burcuna kadar gerilemesini sürdürecek olan Merkür, 11 Eylül'e kadar mücadele gezegeni Mars ile olumlu bir görünüm de olacak bu da bize iletişim alanında geçmişe dair çok daha hızlı bir biçimde eksiklerimizi gidereceğimizi söylemekte.

11 Eylül - 21 Eylül arasında ise Merkür – Jüpiter karşı karşıya gelip bakış açımızın nedenli sağlıklı, abartıya açık olup olmadığını sorgulatacak diyebiliriz. Merkür bu anlamda ağustos ayı başında yaşadıklarımızı tekrar bu karşı karşıya kalış sürecinde ele alıp düzeltme imkanı verecek.