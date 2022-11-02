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Apar topar ameliyata alınan Ajda Pekkan’dan sevindiren haber! Ajda Pekkan 5 saatin ardından odaya alındı!

76 yaşındaki ‘Süper Star’ Ajda Pekkan, sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Sosyal medya üzerinden duyurulan haber sonrası Ajda Pekkan, ameliyata alındı. Hayranları talihsiz kaza haberiyle üzen Pekkan’ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşte Ajda Pekkan’ın son sağlık durumu!

Giriş Tarihi: 02.11.2022 21:57 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 22:06
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Apar topar ameliyata alınan Ajda Pekkan’dan sevindiren haber! Ajda Pekkan 5 saatin ardından odaya alındı!

Son dönemlerde verdiği konserler ve yaptığı danslarla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a adeta nazar değdi.

TALİHSİZ KAZA HAYRANLARINI ÜZDÜ

'Süper Star' Ajda Pekkan'dan bugün hayranlarını üzen haber geldi. Pekkan, sabah karşı evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

AMELİYATA ALINDI

76 yaşındaki Ajda Pekkan'ın kalça kemiği kırıldı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı hemen ameliyata alındı.

AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Ajda Pekkan'ın sosyal medya hesabından, "Sn. Ajda Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak neticesinde ameliyata alınmış olup, kasım ayı konserlerimizi üzülerek iptal ettiğimizi belirtmek isterim." ifadelerine yer verildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ameliyata alınan Pekkan'ın sağlık durumu ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

ODAYA ALINDI

Ajda Pekkan 5 saatlik ameliyatın ardından normal odaya alındı.

45 GÜN FİZİK TEDAVİ GÖRECEK

Bir süre daha hastanede kalacak olan ünlü şarkıcı, 45 günlük fizik tedavinin ardından sahnelere dönecek.

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