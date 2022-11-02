Haberler Trend Haberleri Magazin Haberleri Aydemir Akbaş: Doktor hatası yüzünden ölen 11 günlük bebeğimiz iyi ki yaşamamış

Aydemir Akbaş: Doktor hatası yüzünden ölen 11 günlük bebeğimiz iyi ki yaşamamış

Bir kanalda yayınlanan programa konuk olan Aydemir Akbaş, şaşırtan bir itirafta bulundu. Beyhan Benek ile evli olan Akbaş, 11 günlükken kaybettikleri bebeklerini anlattı. 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, "Bebeğimiz doktor hatası yüzünden öldü, iyi ki yaşamamış diyorum" dedi. İşte Aydemir Akbaş'ın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 02.11.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 13:02
ABONE OL
Aydemir Akbaş: Doktor hatası yüzünden ölen 11 günlük bebeğimiz iyi ki yaşamamış

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Aydemir Akbaş, ulusal bir kanalda yayınlanan programa konuk oldu. Aydemir Akbaş, katıldığı programda şaşırtan bir itirafta bulundu.

Türk sinemasının emektar oyuncularından Aydemir Akbaş, ulusal bir programına konuk oldu. Uzun yıllardır evli olduğu Beyhan Benek ile bir çocuklarının olduğunu ancak doğumdan 11 gün sonra kaybettiklerini anlattı.

Uzun yıllar çocuk hasreti çeken Aydemir Akbaş, bebeklerinin neden öldüğünü şu sözlerle anlattı:

"Bebeğimiz 11 gün yaşadı. Prematüre doğdu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı yaptırarak hemşire tutmuştuk. Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş. Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor.

Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi." "Çok önemli bir doktora gösterdik. O da ameliyat yapılması gerektiğini söyledi ama yaşaması %3'tü.

Bütün hastaneleri gezdik. Doğumun gerçekleştiği hastanedeki bir doktor 'ben bu ameliyatı koridorda bile yaparım' dedi. Bizim gittiğimiz doktor müsaade etmedi.

Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Çünkü ben babamın bize baktığı gibi çocuğuma bakamayacağıma inandım. Babam yemez bize yedirirdi. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış. Çünkü uğraşamazsın. Sorumluluk sahibi olamazsın ve ben olamazsam deliririm. Bizim zamanımızda tiyatro yapmak çok zordu."

SON DAKİKA SON DAKİKA