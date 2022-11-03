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Burçin Terzioğlu'ndan şaşırtan evlilik açıklaması! "Bir yüzük ve teklif aldım" demişti...

42 yaşındaki ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile de gündeme geliyor. Uzun süredir spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu, önceki gün Etiler'de toplantı çıkışı görüntülendi. Umut Duygu ile aşkı doludizgin olarak devam eden güzel oyuncu, "İlişkimiz gayet yolunda, iyiyiz" dedi. Geçen günlerde hakkında çıkan evlilik haberlerine de açıklık getiren oyuncu, verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. İşte Burçin Terzioğlu'nun o açıklaması...

Giriş Tarihi: 03.11.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 12:05
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Burçin Terzioğlu’ndan şaşırtan evlilik açıklaması! Bir yüzük ve teklif aldım demişti...

Başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimlerinden olan, uzun süredir de özel hayatıyla gündemde olan oyuncu Burçin Terzioğlu, geçen günlerde Etiler'de bir toplantıdan çıkarken objektiflere takıldı.

Kız arkadaşları ile birlikte hem iş hem de sohbet için bir araya geldiğini ifade eden Burçin Terzioğlu, giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Oyuncu, "Her şey yolunda, süper gidiyor. Ekran için görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda çok sevdiğim bir marka ile anlaşma yaptık. Sadece gelen projelerde çok seçici davranıyorum. Okuyunca içime sinmesi gerekiyor" dedi.

"İLİŞKİMİZ GAYET YOLUNDA, İYİYİZ"

İki yıldır spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşayan Terzioğlu, "İlişkimiz gayet yolunda, iyiyiz" açıklamasında bulundu.

"Evlilik" haberlerine de açıklık getiren oyuncu, "Evet, hep böyle haberler çıkıyor. Herhalde kendi düğünüme siz beni çağıracaksınız" diyerek, kahkaha attı.

Öte yandan Terzioğlu, "Poyraz Karayel" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı İlker Kaleli ile 3.5 yıllık ilişkisini 4 yıl önce noktalamıştı.

Bu ilişkisinin ardından uzun süre yalnızlığı tercih eden Burçin Terzioğlu, gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırmıştı.

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile kendilerini ele veren ikili, ilişkileri ortaya çıktıktan sonra el ele poz vermekten çekinmemişti.

Geçtiğimiz haftalarda da oyuncu Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde yaptığı düğün törenine birlikte katılan ünlü çiftten Terzioğlu'nun elindeki tektaş yüzük dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi mi aldınız?" sorusuna, "Teşekkür ederim" cevabıyla, gülümsemişti. Burçin Terzioğlu'nda tektaşın yanı sıra alyans da olması akıllara, "Evleniyorlar mı?" sorusunu getirmişti.

"EVET, TEKLİF ALDIM"

Bir partide basın mensuplarının "Evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, şunları dile getirmişti:

"Evet, bir yüzük ve teklif aldım. Ancak şu an biz halimizden memnunuz henüz tarih belirsiz."

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