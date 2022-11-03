Burçin Terzioğlu'ndan şaşırtan evlilik açıklaması! "Bir yüzük ve teklif aldım" demişti...

Başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimlerinden olan, uzun süredir de özel hayatıyla gündemde olan oyuncu Burçin Terzioğlu, geçen günlerde Etiler'de bir toplantıdan çıkarken objektiflere takıldı.
Kız arkadaşları ile birlikte hem iş hem de sohbet için bir araya geldiğini ifade eden Burçin Terzioğlu, giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Oyuncu, "Her şey yolunda, süper gidiyor. Ekran için görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda çok sevdiğim bir marka ile anlaşma yaptık. Sadece gelen projelerde çok seçici davranıyorum. Okuyunca içime sinmesi gerekiyor" dedi.
"İLİŞKİMİZ GAYET YOLUNDA, İYİYİZ"
İki yıldır spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşayan Terzioğlu, "İlişkimiz gayet yolunda, iyiyiz" açıklamasında bulundu.
"Evlilik" haberlerine de açıklık getiren oyuncu, "Evet, hep böyle haberler çıkıyor. Herhalde kendi düğünüme siz beni çağıracaksınız" diyerek, kahkaha attı.
Öte yandan Terzioğlu, "Poyraz Karayel" dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı İlker Kaleli ile 3.5 yıllık ilişkisini 4 yıl önce noktalamıştı.
Bu ilişkisinin ardından uzun süre yalnızlığı tercih eden Burçin Terzioğlu, gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırmıştı.
Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile kendilerini ele veren ikili, ilişkileri ortaya çıktıktan sonra el ele poz vermekten çekinmemişti.
Geçtiğimiz haftalarda da oyuncu Demet Evgar'ın Emirgan'daki evinde yaptığı düğün törenine birlikte katılan ünlü çiftten Terzioğlu'nun elindeki tektaş yüzük dikkat çekmişti.
Ünlü oyuncu, "Evlilik teklifi mi aldınız?" sorusuna, "Teşekkür ederim" cevabıyla, gülümsemişti. Burçin Terzioğlu'nda tektaşın yanı sıra alyans da olması akıllara, "Evleniyorlar mı?" sorusunu getirmişti.
"EVET, TEKLİF ALDIM"
Bir partide basın mensuplarının "Evlenme teklifi aldınız mı?" sorusuna yanıt veren güzel oyuncu, şunları dile getirmişti: