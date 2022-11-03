Burçin Terzioğlu'ndan şaşırtan evlilik açıklaması! "Bir yüzük ve teklif aldım" demişti...

42 yaşındaki ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatındaki gelişmeler ile de gündeme geliyor. Uzun süredir spor hocası Umut Duygu ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu, önceki gün Etiler'de toplantı çıkışı görüntülendi. Umut Duygu ile aşkı doludizgin olarak devam eden güzel oyuncu, "İlişkimiz gayet yolunda, iyiyiz" dedi. Geçen günlerde hakkında çıkan evlilik haberlerine de açıklık getiren oyuncu, verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. İşte Burçin Terzioğlu'nun o açıklaması...

Giriş Tarihi: 03.11.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 03.11.2022 12:05 PAYLAŞ ABONE OL

Başarılı oyunculuğuyla ekranların sevilen isimlerinden olan, uzun süredir de özel hayatıyla gündemde olan oyuncu Burçin Terzioğlu, geçen günlerde Etiler'de bir toplantıdan çıkarken objektiflere takıldı.

Kız arkadaşları ile birlikte hem iş hem de sohbet için bir araya geldiğini ifade eden Burçin Terzioğlu, giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.